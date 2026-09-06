Il big match di questa sera all'Allianz Stadium tra Juventus e Milan non sarà soltanto una questione di schemi e rivalità storica. Come opportunamente evidenziato dal Corriere dello Sport, la classica della 3^ giornata di Serie A rappresenta un vero e proprio manifesto di sostenibilità finanziaria applicata alla legge del campo. I riflettori saranno puntati soprattutto sui due nuovi bomber scelti per scardinare le difese avversarie: Randal Kolo Muani nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti e Gonçalo Ramos nel 3-4-2-1 di Rúben Amorim.

Kolo Muani contro Gonçalo Ramos: l'eredità del PSG e il peso del riscatto

I destini dei due centravanti si incrociano nuovamente dopo l'avventura comune all'ombra della Torre Eiffel. Entrambi arrivati in Italia per dimostrare il proprio reale valore, si portano dietro investimenti pesantissimi da parte delle rispettive dirigenze. Kolo Muani, già punzecchiato nei giorni scorsi da Spalletti con una dichiarazione tagliente ("Se sono due anni che non gioca, un motivo ci sarà"), potrebbe costare alla Vecchia Signora fino a 53 milioni di euro complessivi, premi inclusi, spalmati in quattro anni.

Ancora più onerosa l'operazione imbastita dal club di Via Aldo Rossi per Gonçalo Ramos: il portoghese parte da una base fissa di 74 milioni di euro, cifra destinata a superare la soglia degli 80 milioni al raggiungimento di bonus piuttosto complessi. Il PSG ha capitalizzato al massimo la cessione delle sue riserve di lusso, incassando una cifra totale oscillante tra i 115 e i 133 milioni di euro. Ora, a questi due bomber, è affidata la missione di ribaltare i rapporti di forza del campionato e riportare i due club stabilmente in corsa per la Champions League e per lo Scudetto.

Cifre da capogiro: la rivoluzione nei record di mercato del Milan

La risposta della Juventus: investimenti pesanti sui giovani talenti

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

L'approdo di Gonçalo Ramos a Milanello ha riscritto le pagine del calciomercato rossonero, diventando ufficialmente l'acquisto più costoso nella storia del Milan. Scalzato dal gradino più alto del podio Rafael Leão, il cui costo totale tra il cartellino nel 2019 e la successiva risoluzione della multa FIFA si era attestato a 49,5 milioni di euro prima della sua cessione estiva al Galatasaray. Leão è scivolato addirittura al terzo posto di questa speciale classifica, superato anche da un altro colpo estivo di Gerry Cardinale: l'esterno Diego Moreira, prelevato dallo Strasburgo per ben 50 milioni di euro più bonus.La dirigenza di Corso Galileo Ferraris non è rimasta certo a guardare, rispondendo colpo su colpo agli investimenti milanisti. Se da un lato il gigante tedesco Nick Woltemade rappresenta un'operazione economicamente contenuta, essendo arrivato in prestito secco dal Newcastle per soli 4,1 milioni di euro, dall'altro la Juventus ha iniettato ben 50 milioni di euro sul mercato dei giovani.Di questi, 18 milioni sono stati investiti per l'acquisto di Jeff Ekhator e ben 32 milioni per assicurarsi la stellina Kerim Alajbegović, strappato alla concorrenza dello stesso Milan dopo un lungo corteggiamento. Juventus e Milan non hanno badato a spese per ridare lustro al proprio blasone e insidiare il primato dell'Inter: il verdetto dello Stadium offrirà le prime, attesissime risposte.