Questa sera, alle ore 20:45, la cornice dell'Allianz Stadium di Torino ospiterà il big match Juventus-Milan, valido per la terza giornata del campionato di Serie A. La Juventus guidata in panchina da Luciano Spalletti e il Milan del tecnico lusitano Rúben Amorim arrivano alla sfida appaiate a quota 6 punti in classifica, frutto di un percorso netto nelle prime due uscite stagionali: scopriamo insieme le ultime notizie sui ballottaggi e le probabili formazioni della partita.

Qui Juventus: le scelte di Luciano Spalletti tra assenze e ballottaggi

La Juve di Spalletti si presenta alla prima grande notte della stagione con il morale alto dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Frosinone e il successivo successo interno per 2-0 contro il Parma. Il tecnico toscano deve tuttavia fare i conti con un'infermeria affollata e rinunciare a pedine fondamentali dell'undici base: rimarranno fuori per diversi mesi Khéphren Thuram e Kenan Yıldız, entrambi reduci da delicati interventi chirurgici. A loro si aggiungono le assenze di Weston McKennie, Andrea Cambiaso e dell'ultimo acquisto del calciomercato bianconero, Pape Matar Sarr.

In difesa resiste un dubbio serrato tra Jhon Lucumí e Lloyd Kelly per affiancare Gleison Bremer, con il primo leggermente favorito. Sulla trequarti l'incertezza riguarda il duello tra Jérémie Boga e Kerim Alajbegović, con l'ex Atalanta in vantaggio per una maglia da titolare. Il terminale offensivo sarà Randal Kolo Muani, mentre il tedesco Nick Woltemade è destinato a partire dalla panchina.

Qui Milan: Rúben Amorim ridisegna i rossoneri col 3-4-2-1

In casa rossonera la situazione legata alle assenze è decisamente più gestibile. Il Milan di Amorim dovrà infatti rinunciare al solo Matteo Gabbia. Nel collaudato modulo 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese, la linea difensiva vedrà ancora protagonista Koni De Winter al centro della retroguardia. Sulla corsia laterale destra di centrocampo l'unico punto fermo è rappresentato da Samuel Chukwueze.

Per le restanti tre maglie della mediana regna l'incertezza: Yunus Musah, Luka Modrić e Diego Moreira restano favoriti, ma rimangono vivi i rispettivi ballottaggi con Ruben Loftus-Cheek, Ardon Jashari e Davide Bartesaghi. Le decisioni definitive di Amorim dipenderanno dall'impostazione tattica della gara e dalle opzioni che vorrà riservarsi a partita in corso. Un ultimo dubbio riguarda la trequarti, dove Alexis Saelemaekers e il giovane Alphadjo Cisse si contendono lo spazio alle spalle dell'unica punta Gonçalo Ramos.

Juventus-Milan: i probabili schieramenti in campo

Di seguito ledel match dell'Allianz Stadium:

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí (Kelly), Çelik; Locatelli, Douglas Luiz; F. Conceição, Nico González, Boga (Alajbegović); Kolo Muani. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Rugani, Koopmeiners, Owosu, Alajbegović, Oboavwoduo, Zhegrova, Woltemade. Allenatore: Spalletti.

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Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah (Loftus-Cheek), Modrić (Jashari), Moreira (Bartesaghi); Rabiot, Saelemaekers (Cisse); Ramos.: P. Terracciano, Torriani, Diawara, F. Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Comotto, Jashari, Loftus-Cheek, Estupiñán, Cisse, Hutchinson, Pulisic, Camarda.: Amorim.