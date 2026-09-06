Francesco Letizia, giornalista di 'Sportitalia', parla della possibile titolarità di Diego Moreira in Juventus-Milan
Milan, Moreira incontra i tifosi allo store di via Dante: il lancio della maglia | Video
Juventus-Milan, match valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 in programma questa sera alle 20:45, potrebbe coincidere con l'esordio di Diego Moreira in maglia rossonera. Arrivato in estate dallo Strasburgo per 45 milioni di euro più 20 di bonus, l'esterno belga non è ancora stato impiegato da Ruben Amorim, ma l'ora del debutto sembra essere arrivata. A fornire maggiori dettagli sulla vicenda ci ha pensato Francesco Letizia.
Juventus-Milan, Moreira titolare? Il commento di LetiziaIntervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, il giornalista di 'Sportitalia' ha spiegato come Diego Moreira possa partire da titolare contro la Juventus:
"Amorim ha detto che ci sono dei giocatori che possono trovare un posto da titolare se vanno forte in allenamento. Io penso che Diego Moreira possa partire dal primo minuto contro la Juventus. Da capire dove".
Quale ruolo? L'opinione dei quotidianiNelle ore che portano a Juventus-Milan, la stampa si divide sulla posizione che Moreira potrebbe occupare nel corso del match. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il classe 2004 dovrebbe giocare largo a sinistra con Samuel Chukwueze sulla corsia opposta. Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', invece, l'ex Strasburgo sarebbe in ballottaggio proprio con il nigeriano, mentre sull'out mancino dovrebbe partire Davide Bartesaghi. Il 'Corriere dello Sport' mette il belga trequartista di destra, un ruolo che gli permetterebbe di essere più pericoloso nell'ultimo terzo di campo.
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