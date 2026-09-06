È quasi tutto pronto, all'Allianz Stadium di Torino, per Juventus-Milan, partita della 3^ giornata della Serie A 2026-2027 in programma questa sera alle ore 20:45. I due allenatori, Luciano Spalletti e Rúben Amorim, devono ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione: ballottaggi aperti, da una parte e dall'altra, per una classica del calcio italiano che già vale il primo posto in classifica alla pari con Inter e Roma, vittoriose nelle gare interne di ieri contro Napoli e Atalanta. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Formazioni e ballottaggi

Qui Juventus

Qui Milan

Spalletti deve fare a meno di giocatori importanti, quali - soprattutto - Khéphren Thuram e Kenan Yıldız, che staranno fuori per vari mesi; assenti anche Weston McKennie e Andrea Cambiaso, oltre al neo-acquisto Pape Matar Sarr. Due ballottaggi aperti per il tecnico toscano: uno in difesa, tra Jhon Lucumí e Lloyd Kelly e l'altro sulla trequarti del suo canonico 4-2-3-1, tra Jérémie Boga e Kerim Alajbegović. Favoriti l'ex Bologna e l'ex Sassuolo per una maglia da titolare. Il centravanti tedesco Nick Woltemade partirà dalla panchina: in campo dall'inizio Randal Kolo Muani.Matteo Gabbia sarà l'unico indisponibile in casa rossonera per il big match contro la Juve, ma Amorim ha ancora svariati dubbi di formazione, tutti concentrati nei quattro di centrocampo del suo 3-4-2-1. Un dubbio riguarda Luka Modrić: dovrebbe partire titolare, ma occhio alle chance di Ardon Jashari; l'altro riguarda Yunus Musah, che dovrebbe essere confermato per la terza partita consecutiva nell'undici iniziale, anche se è insidiato da Ruben Loftus-Cheek, il quale potrebbe essere scelto per conferire maggior fisicità alla mediana rossonera. A sinistra, il dubbio è tra Diego Moreira e Davide Bartesaghi. Sulla linea dei trequartisti, dovrebbero essere Adrien Rabiot e Alexis Saelemaekers ad agire alle spalle di Gonçalo Ramos, ma c'è un dubbio tra l'impiego del belga e la conferma del giovane Alphadjo Cisse.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí (Kelly), Çelik; Locatelli, Douglas Luiz; F. Conceição, Nico González, Boga (Alajbegović); Kolo Muani. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Rugani, Koopmeiners, Owosu, Alajbegović (Boga), Oboavwoduo, Zhegrova, Woltemade. Allenatore: Spalletti.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah (Loftus-Cheek), Modrić (Jashari), Moreira (Bartesaghi); Rabiot, Saelemaekers (Cisse); Ramos. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Diawara, F. Terracciano, Tomori, Bartesaghi (Moreira), Comotto, Jashari (Modrić), Loftus-Cheek (Musah), Estupiñán, Cisse (Saelemaekers), Hutchinson, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.

Infortunati, squalificati e diffidati

: Cabal, Cambiaso, Ekhator, McKennie, K. Thuram, Yıldız (infortunati); Milik (fuori lista Serie A)

Milan: Gabbia (infortunato)

L'arbitro di Juventus-Milan e i precedenti

Dove vedere Juventus-Milan in diretta tv e streaming

Sarà, classe 1982, della sezione A.I.A. di Aprilia (LT), a dirigere Juventus-Milan. Mariani ha arbitratola Juventus: il suo 'score' con i bianconeri è di. L'ultimo incrocio, il 19 aprile 2026, in occasione di Juventus-Bologna 2-0 di campionato. Il fischietto laziale ha diretto invece il Milan per: il suo 'score' con i rossoneri è di. L'ultimo precedente risale al 18 febbraio 2026, in occasione di Milan-Como 1-1 di campionato. Sarà la quarta volta in totale che Mariani arbitrerà una sfida tra Juventus e Milan, la terza sul campo dell'Allianz Stadium: i precedenti vedono un successo per parte per 1-0 e un pareggio (0-0), tutti tra il 2023 e il 2024.Juventus-Milan sarà una partita trasmessa, quindi visibile tramite abbonamento scaricando l'apposita app su una moderna smart tv, oppure su un dispositivo mobile - sistema iOS o Android - come un pc, un iPad o un tablet, un iPhone o uno smartphone. Sia i clienti DAZN sia i clienti 'Sky' potranno, inoltre, vedere la partita al canale 214 del pacchetto 'Sky' dopo aver preventivamente attivato - a pagamento - il canale DAZN 1.