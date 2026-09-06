Juventus-Milan, ecco le formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori, le novità di formazione e l'analisi tattica sulle mosse di Ruben Amorim
Milan, Cardinale a Milanello: "Pronti per la Juventus" | Video PM
Juventus-Milan, partita valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026/27. I bianconeri arrivano dalla doppia vittoria contro il Frosinone e contro il Parma, mentre i rossoneri hanno vinto al debutto contro il Torino e hanno battuto anche il Venezia in casa. Sarà il primo big match stagionale per entrambe le compagini ed è per questo che sarà molto interessante scoprire a che punto si trovano le due squadre.
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Le ultime sui nuovi acquisti in attesa del debutto ufficialeVanno ancora inseriti perfettamente tutti i colpi di mercato che si è chiuso lo scorso primo settembre: la Juventus ha chiuso sul gong il colpo Woltemade per l'attacco e Sarr per la mediana. Il Milan non è riuscito a chiudere la sessione con un altro arrivo in difesa. I tifosi attendono ancora il debutto di Moreira e Hutchinson, mentre Gila e Ramos sono già pienamente integrati nel calcio di Amorim.
Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Milan.
- Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco.
- Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Moreira, Modrić, Musah, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.
L'analisi tattica: l'atteggiamento e il piano di Ruben Amorim allo StadiumSarà veramente interessante vedere che tipo di partita preparerà Ruben Amorim contro una squadra forte e importante come la Juventus. Abbiamo già visto che l'allenatore portoghese vuole il dominio per quanto riguarda il possesso palla e aggredisce molto alto in fase di non possesso per recuperare il pallone in fase offensiva.
I grandi dubbi strategici prima del match:
- Cambio strategia in corsa: cambierà tattica per affrontare una Juventus che cerca anch'essa il possesso palla e il gioco offensivo? Magari sfruttando più i contropiedi veloci e le verticalizzazioni in profondità per Ramos e i due trequartisti.
- Identità senza compromessi: oppure non scenderà a compromessi rischiando di lasciare spazio a una squadra che ha giocatori molto pericolosi in attacco? Da questa sfida si potrà capire che tipo di atteggiamento avrà Amorim in tutta la stagione.
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