Juventus-Milan, partita valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026/27. I bianconeri arrivano dalla doppia vittoria contro il Frosinone e contro il Parma, mentre i rossoneri hanno vinto al debutto contro il Torino e hanno battuto anche il Venezia in casa. Sarà il primo big match stagionale per entrambe le compagini ed è per questo che sarà molto interessante scoprire a che punto si trovano le due squadre.

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Le ultime sui nuovi acquisti in attesa del debutto ufficiale

Vanno ancora inseriti perfettamente tutti i colpi di mercato che si è chiuso lo scorso primo settembre: la Juventus ha chiuso sul gong il colpo Woltemade per l'attacco e Sarr per la mediana. Il Milan non è riuscito a chiudere la sessione con un altro arrivo in difesa. I tifosi attendono ancora il debutto di Moreira e Hutchinson, mentre Gila e Ramos sono già pienamente integrati nel calcio di Amorim.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Milan.

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco.

Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. Luciano Spalletti. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Moreira, Modrić, Musah, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.

L'analisi tattica: l'atteggiamento e il piano di Ruben Amorim allo Stadium

Sarà veramente interessante vedere che tipo di partita preparerà Ruben Amorim contro una squadra forte e importante come la Juventus. Abbiamo già visto che l'allenatore portoghese vuole il dominio per quanto riguarda il possesso palla e aggredisce molto alto in fase di non possesso per recuperare il pallone in fase offensiva.

I grandi dubbi strategici prima del match: