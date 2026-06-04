Il Milan mette al centro del progetto tecnico un nucleo italiano: tutte le quote azzurre del nuovo corso rossonero
Mentre si attende la nuova struttura dirigenziale, il Milan può contare soltanto su una certezza. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la stagione 2026/27 sarà costruita attorno a una base di calciatori italiani: elementi già in rosa e da rientri dai prestiti. Questo nucleo azzurro rappresenterà il punto di partenza a Milanello nei primi giorni di luglio, quando scatterà il raduno sotto la guida del nuovo allenatore.
I punti fermi: Gabbia, Ricci e Bartesaghi
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A guidare il gruppo sarà Matteo Gabbia, leader dello spogliatoio e punto di riferimento per i compagni. Il difensore ha patito la mancata qualificazione in Champions League, pur non essendo stato citato da Gerry Cardinale nel recente incontro con i media. Insieme a lui ci sarà Samuele Ricci, reduce da un campionato discreto, nel quale è stato adattato da Allegri nel ruolo di mezzala, anziché nella posizione di regista che ricopriva a Torino. Dopo una fase positiva tra ottobre e febbraio, in cui aveva scavalcato nelle gerarchie il neoarrivato Estupinan, Davide Bartesaghi si è alternato con l'ecuadoriano come quinto di centrocampo. Per entrambi, tuttavia, il ruolo da terzino in una linea a quattro reta più congeniale.