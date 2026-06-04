I punti fermi: Gabbia, Ricci e Bartesaghi

A guidare il gruppo sarà Matteo Gabbia, leader dello spogliatoio e punto di riferimento per i compagni. Il difensore ha patito la mancata qualificazione in Champions League, pur non essendo stato citato da Gerry Cardinale nel recente incontro con i media. Insieme a lui ci sarà Samuele Ricci, reduce da un campionato discreto, nel quale è stato adattato da Allegri nel ruolo di mezzala, anziché nella posizione di regista che ricopriva a Torino. Dopo una fase positiva tra ottobre e febbraio, in cui aveva scavalcato nelle gerarchie il neoarrivato Estupinan, Davide Bartesaghi si è alternato con l'ecuadoriano come quinto di centrocampo. Per entrambi, tuttavia, il ruolo da terzino in una linea a quattro reta più congeniale.