In Casa Milan tiene sempre banco il futuro di Rafael Leão, al centro di continue indiscrezioni di mercato. A fare chiarezza sulla situazione dell'attaccante portoghese rossonero è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Milan- Leao alla Fiorentina?

"Non ci risulta che ci possa essere la Fiorentina nel futuro di Leao."

Nelle ultime ore si erano rincorse delle voci su un possibile interesse dellasmentite poi categoricamente da Moretto stesso:

Moretto ha confermato che ci sono stati dei sondaggi esplorativi da parte di una società della nostra serie A, ma le possibilità di vedere il classe '99 con un'altra maglia di una squadra italiana sono praticamente nulle. Il numero 10 rossonero infatti, ha chiuso subito la porta a qualsiasi trasferimento interno.

Oltre alla volontà del calciatore, a rendere impraticabile un addio in direzione Italia è l'aspetto finanziario. L'ingaggio del portoghese e le richieste economiche rappresentano un ostacolo insormontabile per i club del nostro paese:

"Posso dire che il portoghese ha avuto degli approcci in Italia da una squadra italiana, ma al momento l'attaccante chiude le porte ad un trasferimento in Italia. Aggiungo anche che a livello economico è un'operazione difficilmente praticabile per le squadre italiane, dunque ad oggi né Fiorentina, né altre società di Serie A hanno chiesto Leao".