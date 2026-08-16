Il Milan chiude il proprio pre-campionato scacciando i dubbi e regalando dei segnali incoraggianti. Il 4-2 rifilato allo United non ha segnato dei punti in classifica, ma consegna all'ambiente rossonero una certezza più preziosa: l'idea di gioco di Amorim sta gradualmente prendendo forma, traducendosi in una struttura di gioco sempre più definitiva, aggressiva e reattiva.

Milan, ora testa al Torino

Pressione alta : la squadra ha alzato il baricentro per soffocare la costruzione dal basso degli inglesi

: la squadra ha alzato il baricentro per soffocare la costruzione dal basso degli inglesi Regressione rapida: La perdita del pallone è diventata la scintilla per far scattare una riconquista immediata nella metà campo avversaria, riducendo le transizioni difensive.

La perdita del pallone è diventata la scintilla per far scattare una riconquista immediata nella metà campo avversaria, riducendo le transizioni difensive. Membri ritrovati: Diversi singoli hanno beneficiato di questi automatismi, muovendosi all'interno di un canovaccio tattico chiaro.

Contro lo United, il diavolo ha mostrato ritmi elevati e una fluidità di manovra che, nelle prime uscite stagionali, era apparsa solo a tratti. A fare la differenza è stata soprattutto l'attitudine nella fase di non possesso:

Nonostante la brillantezza mostrata nel poker estivo, la parola d'ordine in casa rossonera deve rimanere una sola: equilibrio. Trasformare un amichevole di agosto in una sentenza definitiva sarebbe un errore concettuale. Il vero banco di prova attende il Milan domenica all'olimpico grande Torino, nella gara d'esordio in serie A contro il Torino guidato da Ignazio Abate, ex calciatore rossonero. La sfida contro i granata presenterà densità e insidie completamente diverse, dove il peso dei punti sarà più grande.