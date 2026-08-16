Il Milan spazza via lo United, ma per capire il vero valore della squadra serve la prova campionato
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Il Milan chiude il proprio pre-campionato scacciando i dubbi e regalando dei segnali incoraggianti. Il 4-2 rifilato allo United non ha segnato dei punti in classifica, ma consegna all'ambiente rossonero una certezza più preziosa: l'idea di gioco di Amorim sta gradualmente prendendo forma, traducendosi in una struttura di gioco sempre più definitiva, aggressiva e reattiva.
Milan, ora testa al TorinoContro lo United, il diavolo ha mostrato ritmi elevati e una fluidità di manovra che, nelle prime uscite stagionali, era apparsa solo a tratti. A fare la differenza è stata soprattutto l'attitudine nella fase di non possesso:
- Pressione alta: la squadra ha alzato il baricentro per soffocare la costruzione dal basso degli inglesi
- Regressione rapida: La perdita del pallone è diventata la scintilla per far scattare una riconquista immediata nella metà campo avversaria, riducendo le transizioni difensive.
- Membri ritrovati: Diversi singoli hanno beneficiato di questi automatismi, muovendosi all'interno di un canovaccio tattico chiaro.
Nonostante la brillantezza mostrata nel poker estivo, la parola d'ordine in casa rossonera deve rimanere una sola: equilibrio. Trasformare un amichevole di agosto in una sentenza definitiva sarebbe un errore concettuale. Il vero banco di prova attende il Milan domenica all'olimpico grande Torino, nella gara d'esordio in serie A contro il Torino guidato da Ignazio Abate, ex calciatore rossonero. La sfida contro i granata presenterà densità e insidie completamente diverse, dove il peso dei punti sarà più grande.
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