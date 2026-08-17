Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?

Ore di profonda apprensione ed ansia in casa a Cagliari. Il giovane attaccante francese Yael Trepy, di vent'anni, si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Serie A, Trepy in rianimazione

Il calciatore ha rischiato di annegare nella piscina di una villa, in costa Smeralda. Gli accertamenti medici, in particolare la tac toracica,, una condizione critica che sta compromettendo il regolare scambio di ossigeno. Attualmente, che lo mantengono sotto costante e stretto monitoraggio.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri. Secondo le prime ricostruzioni fatte, il classe 2004 che non saprebbe nuotare, sarebbe finito accidentalmente nel punto della vasca dove l'acqua risulta più alta, trovandosi subito in fortissima difficoltà.

Una volta estratto dall'acqua, le sue condizioni sono apparse molto critiche rendendo indispensabile la chiamata d'urgenza al 118. I sanitari hanno intubato subito il giocatore sul posto, per poi predisporre il trasferimento in elisoccorso presso l'ospedale di Sassari. In seguito all'incidente, la società rossoblù ha diffuso una nota ufficiale per far sentire la propria vicinanza ragazzo:

Il comunicato del Cagliari

“Cagliari Calcio comunica che il calciatore Yael Trepy è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Civile “Santissima Annunziata” di Sassari, dove si trova in terapia intensiva. Il Club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il Club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili”.