Era nell'aria ormai da qualche giorno ma adesso è arrivata anche la fumata bianca: Daniel Maldini è un nuovo giocatore del Cagliari. L'ex calciatore del Milan, figlio di Paolo e classe 200, lascia l'Atalanta per iniziare una nuova avventura nell'isola. A confermare la conclusione positiva della trattativa è stato lo stesso club sardo attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali social.

Ex Milan, Maldini riparte da Cagliari

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini, che si trasferisce in rossoblù dall’Atalanta BC in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni sportive"

I due club hanno trovato l'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con la clausola che si trasformerà in obbligo al verificarsi di determinati obiettivi di squadra e personali durante il corso della stagione attuale. Per Daniel Maldini si tratta di un'opportunità fondamentale per trovare la continuità di rendimento necessaria per consacrarsi finalmente nel campionato italiano.