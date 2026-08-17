Il 19 agosto alle ore 17:30 presso il flagship store di via Dante, Goncalo Ramos incontrerà i tifosi rossoneri...
Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per tutti i tifosi del Milan che sognano di incontrare uno dei volti nuovi del club. La società di via Aldo Rossi ha organizzato un appuntamento imperdibile per la giornata di mercoledì 19.
Milan, ecco quando incontrare RamosI tifosi rossoneri avranno infatti l'occasione di incontrare dal vivo Gonçalo Ramos con un evento esclusivo aperto al pubblico. L'appuntamento è fissato per mercoledì 19 agosto alle ore 17:30 presso il flagship Store di via Dante, situato nel cuore pulsante di Milano.
L'attaccante portoghese sarà a disposizione dei sostenitori per un momento di autografi e foto ricordo, offrendo l'opportunità di vivere un'esperienza di ravvicinata con uno dei protagonisti principali della rosa. L'iniziativa rappresenta l'occasione perfetta per l'intera tifoseria rossonera per far sentire il proprio carole al giocatore, emergendosi ancora di più nell'atmosfera Milanese.
Trattandosi di un evento a forte affluenza, è consigliabile presentarsi con qualche minuto di anticipo rispetto all'orario segnalato. Milano si prepara a tingersi nuovamente di rossonero.
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