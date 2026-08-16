Nel calcio estivo le parole contano fino a un certo punto, sono i fatti, l'atteggiamento e il sudore versato lì a Milanello a fare la differenza tra chi parte e chi resta. La storia del feeling ritrovato tra Loftus-Cheek e Ruben Amorim appartiene proprio a questa categoria: un intreccio di determinazioni e orgoglio che ha trasformato un probabile addio in una delle note più liete del pre campionato del Milan.

Milan, la nuova vita di Loftus-Cheek

Il finale del passato campionato e il fallimento nella corsa Champions avevano lasciato scorie pesanti. Nel mirino delle critiche dei tifosi e degli addetti ai lavori c'era finito anche il centrocampista inglese, apparso a lungo un corpo estraneo e ormai giunto a quello che sembrava un punto di non ritorno.

Presentatosi il 13 luglio al raduno estivo con l'etichetta di esubero, l'inglese avrebbe potuto scegliere la via più comoda: ascoltare le offerte di mercato, fare le valigie e trasferirsi altrove. Le offerte del resto non sono mancate: come riferito da Romano giorni fa, sulle tracce dell'inglese si erano mossi due club di serie A e di Premier League.

La svolta però è arrivata nella testa del calciatore. La presenza di un nuovo allenatore ha rappresentato la classica pagina bianca su cui riscrivere le gerarchie. Anziché subire la pressione, l'inglese ha risposto sul campo: allenamenti ad alta intensità, sacrificio e un forte lavoro silenzioso ma feroce nei confronti del portoghese.

I risultati di questo patto si sono visti nell'ultima partita contro lo United. Scampato ai tagli della rosa, l'inglese ha ripagato la fiducia di Amorim con una prestazione positiva, coronata anche da un goal e da risposte tecnico-tattiche da giocatore di livello.

Il pre campionato ormai è archiviato ma c'è una certezza: Loftus-Cheek ha riconquistato il suo posto nel progetto Milan. Ora però viene la parte più complessa: al centrocampista si chiederà di abbinare alla strapotenza fisica una continuità mai davvero trovata prima.