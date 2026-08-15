Non solo cessioni di esuberi nelle valutazioni di Ruben Amorim. Se da un lato il nuovo allenatore rossonero ha tracciato una linea chiara sugli elementi non funzionali al suo progetto, dall'altro sta regalando delle conferme inaspettate. Tra i profili destinati inizialmente a salutare Milanello, spiccano i nomi di Loftus-Cheek e Yunus Musah che, a suon di prestazioni e allenamenti, sono riusciti a ribaltare le gerarchie e a conquistare la fiducia del tecnico. A svelare il retroscena è stato l'esperto di calciomercato a Fabrizio Romano attraverso il proprio canale YouTube.

Milan, Romano sul futuro di Musah e Loftus-Cheek

"Si parla tanto in questi giorni dei giocatori tagliati da Amorim, ma c'è anche chi in queste settimane ha convinto Amorim come per esempio Ruben Loftus-Cheek, in gol contro il Manchester United. Per l'inglese, il Milan ha ricevuto un sondaggio importante dall'Italia e uno dall'Inghilterra durante le ultime due o tre settimane. Il Milan li ha messi però in stand-by perchè il giocatore è piaciuto durante gli allenamenti ad Amorim"

A cambiare le carte in tavola è stata la risposta didurante la preparazione estiva, culminata con il gol realizzato nell'amichevole di oggi contro ilUn rendimento che ha spinto il club a frenare ogni trattativa:

Se per Loftus-Cheek la conferma è arrivata come conseguenza del lavoro quotidiano, per quanto riguarda Musah l'intervento del tecnico è stato ancora più perentorio. Il classe 2002, accostato a diverse opzioni in uscita, è stato blindato direttamente dall'allenatore:

"Mentre per esempio con Musah il tecnico rossonero ha detto subito alla dirigenza di aspettare a liberarlo perchè convinto che con lui possa fare bene e quindi ha messo il veto sulla sua partenza. Su Loftus-Cheek è stato invece un discorso di lavoro sul campo, quello che ha visto Amorim è piaciuto e così il discorso è cambiato"