A due giorni dalla sfida di Community Shield contro il Manchester City, Mikel Arteta è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa Arsenal. Tra i temi caldi affrontati dal tecnico della squadra inglese, c'è stato anche il futuro di Ethan Nwaneri, il gioiello classe 2007 da giorni è finito nel mirino del Milan, che ha visto recentemente rifiutarsi una prima offerta Londra.

Milan, le parole di Arteta su Nwaneri

"Voglio che Nwaneri rimanga nel club. Ma dobbiamo considerare, nel medio e lungo termine, anche ciò che è meglio per il giocatore. Ethan ha bisogno di giocare a calcio. E se rimarrà qui, sarà perché potremo garantirgli che avrà quei minuti di gioco"

L'allenatore spagnolo non ha nascosto la grande stima per il giovane trequartista, lasciando però la porta socchiusa a scenari di mercato che potrebbero favorire i rossoneri:

Le dichiarazioni di Arteta suonano come un messaggio chiaro sia alla società che all'entourage del giovane. Se da un lato c'è la volontà prioritaria di trattenere il gioiello nella squadra inglese, dall'altro l'Arsenal sa bene di non poter obbligare il giovane a rimanere contro al sua volontà.