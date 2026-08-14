Secondo quanto riferito dall'Equipe, il futuro di Christopher Nkunku potrebbe presto tingersi di nuovi colori, abbandonando quelli del Milan. Il quotidiano francese ha rivelato che il Barcellona avrebbe già allacciato i primi contatti con il calciatore per valutare il suo inserimento in rosa, individuandolo come profilo ideale per sostituire Ferran Torres.

Calciomercato Milan, Nkunku al Barcellona?

La strada che porta alla Catalogna, però, non è l'unica. Sempre secondo il quotidiano francese, il classe '97 sarebbe conteggiato anche dal, club che lo ha lanciato nel grande calcio europeo, oltre ovviamente all'interesse del, pronto ad inserirsi nella corsa al calciatore.

A complicare tutti i piani del club interessati, c'è però un fattore economico molto importante: lo stipendio del calciatore. L'elevato ingaggio percepito dal calciatore rischia di essere un ostacolo significativo nelle varie trattative, costringendo le società a avanzare formule differenti oppure a chiedere al calciatore un sacrificio economico per far poi decollare l'operazione.