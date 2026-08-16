Manca solamente un mese al fischio d'inizio e in casa Milan il conto alla rovescia è iniziato. Il weekend del 19 e 20 settembre segnerà il via ufficiale del campionato Primavera 1 Women, un'annata cruciale in cui le giovani rossonere saranno chiamate a difendere lo scudetto conquistato lo scorso maggio.

Il torneo a 12 squadre avrà ai nastri di partenza anche le due neopromosse Como e Napoli, per una corsa al titolo che se preannuncia molto interessante. A guidare le campionesse d'Italia in carica ci sarà Marco Bruzzano, fresco d'approdo sulla panchina del diavolo dopo l'addio a Matteo Zago. Classe '93, porta con sé un bagaglio vincente di prim'ordine: nelle ultime due stagioni alla guida della Juventus ha collezionato uno scudetto, due Coppa Italia e due Viareggio Woman's Cup.

Il percorso delle rosse nere comincerà in trasferta ad Arezzo per poi accendersi subito alla seconda giornata con il derby casalingo contro l'Inter. Ecco di seguito il calendario completo:

1ª giornata (andata 20/09/26, ritorno 17/01/27): Arezzo-Milan

2ª giornata (andata 27/09/26, ritorno 24/01/27): Milan-Inter

3ª giornata (andata 04/10/26, ritorno 07/02/27): Fiorentina-Milan

4ª giornata (andata 18/10/26, ritorno 14/02/27): Como 1907-Milan

5ª giornata (andata 25/10/26, ritorno 21/02/27): Milan-Napoli Women

6ª giornata (andata 01/11/26, ritorno 14/03/27): Roma-Milan

7ª giornata (andata 15/11/26, ritorno 21/03/27): Milan-Parma

8ª giornata (andata 22/11/26, ritorno 04/04/27): Milan-Sassuolo

9ª giornata (andata 13/12/26, ritorno 11/04/27): Hellas Verona Women-Milan

10ª giornata (andata 20/12/26, ritorno 02/05/27): Milan-Juventus

11ª giornata (andata 10/01/27, ritorno 09/05/27): Genoa-Milan

Mancano da definire invece i dettagli per la Coppa Italia Primavera Women, quest'anno aperta anche alle giovanili di serie B. Il Milan entrerà in scena direttamente nella fase a gironi, con tre sfida in programma tra novembre 2026 e gennaio 2027.