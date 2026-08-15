Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?

La rivoluzione a centrocampo in Casa Milan continua a far discutere e, dopo la comunicazione diretta al calciatore, Fofana è ufficialmente sulla lista dei cedibili. A fare il punto della situazione ci ha pensato l'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Milan, Fofana in uscita: le parole di Moretto

“Fofana è in uscita e gli è stato comunicato di persona. Ti posso garantire che in questo momento non c’è una trattativa avanzata con un club nello specifico. Ti posso dire che il Nottingham ha chiesto informazioni, il Newcastle ha chiesto informazioni, la Juventus ha chiesto informazioni."

Nonostante la decisione dei rossoneri di mettere il giocatore nella lista dei partenti, la situazione resta al momento in fase di esplorazione, senza affondi definitivi ma con diversi club interessati al suo cartellino:

L'ipotesi di un trasferimento in bianconero rappresenta uno degli entri più intriganti di questa fase finale di calciomercato. La Juventus sta studiando la strategia migliore, legata a doppio filo sulle possibili uscite a centrocampo:

"La Juve sta cercando di capire che tipo di passaggi fare tra entrate e uscite. La situazione di Douglas Luiz è da monitorare: Spalletti lo ha confermato a parole, ma sullo sfondo comunque la Juve è sempre attenta ad una possibile uscita. Però sicuramente Fofana è un’idea per la Juventus e i due club, Juve e Milan, hanno parlato e si sono confrontati su possibili situazioni ed evoluzioni di mercato. Non è nemmeno escluso che possano poi imbastire un’operazione più a largo raggio”