Un 4-2 importantissimo contro il Manchester United che spazza via i primi dubbi e regala dei momenti di vero calcio a Ruben Amorim e a tutti i suoi tifosi. Il successo ottenuto ieri dai rossoneri contro i Red Devils ha entusiasmato l'ambiente e in particolare a Carlo Pellegatti, giornalista storico ed appassionato del mondo milanista. Attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista non ha nascosto il proprio entusiasmo per una prestazione convincente, caratterizzata da ritmo, qualità tecnica, e gioco ben definito dopo le prime uscite estive prive di particolari brillantezza. La sfida contro lo United sembra aver rappresentato il punto di svolta nel processo di assimilazione di nuovi concetti di Amorim.

Milan, Pellegatti entusiasta: "Oggi ho visto qualcosa di importante"

"Cercavo un appiglio per vedere la mano dell'allenatore e finalmente oggi ho visto qualcosa di importante. Signori, finalmente abbiamo visto il vero Milan, dopo le prime partite ero preoccupato per quello che avevo visto invece oggi il Milan ha giocato a calcio."

Oltre al risultato numerico, a colpire è stata la fluidità della manovra offensiva. I rossoneri hanno mostrato delle combinazioni molto rapide e delle verticalizzazioni che hanno messo in costante difficoltà la retroguardia inglese:

"Abbiamo fatto dei bei gol, con bei fraseggi, tutti tocchi di prima, volevo vedere il gioco di Amorim e oggi l'ho visto".