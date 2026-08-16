Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?

Personalità, qualità da vendere e un'intraprendenza davvero ara per un giovane 18enne. La preparazione estiva del Milan sta dando dei verdetti ben chiari e inaspettati, per certi versi: Cisse non è più solo un giovane aggregato dalla Primavera per fare numero, ma un serio candidato per una maglia da titolare in prima squadra.

Milan innamorato di Cisse

L'impatto del classe 2006 nel precampionato ha stregato. Schierato da trequartista sinistro, Cisse ha interpretato il ruolo con naturalezza, muovendosi con molta intelligenza tra le linee, aggredendo gli spazi e rispondendo al meglio alle sollecitazioni tattiche del nuovo allenatore portoghese.

Prestazioni di livello che hanno fatto cambiare i piani dell'allenatore: il giovane talento viene ora considerato una primissima alternativa a Rafael Leao, numero 10 rossonero sempre più vicino all'addio. Le giocate di Cisse non sono passate inosservate neanche sul mercato. Due club in particolare stano spingendo per ottenere il suo cartellino in prestito:

Il Torino guidato dall'ex rossonero Abate

guidato dall'ex rossonero Abate Il Sassuolo di Aquilani, anche lui ex calciatore rossonero.

Entrambe le piazze garantirebbero al giovane un minutaggio elevato e il definitivo battesimo nella Serie A. Tuttavia, in Casa Milan la fretta è pari a zero. Se fino a un mese fa l prestito sembrava Los cenario più naturale, oggi la permanenza in quel di Milanello sta prendendo sempre più quota.

La decisione finale

Nelle prossime settimane la dirigenza rossonera e Amorim scioglieranno le riserve: meglio spedire il ragazzo in prestito per fargli fare le ossa oppure inserirlo stabilmente in Prima squadra? Il giocatore, ovviamente, spinge per restare e l'allenatore sembrerebbe dargli fiducia. Torino e Sassuolo restano comunque alla finezza, ma il futuro del giovane Cisse sembra avere ancora i colori rossoneri.