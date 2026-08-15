Mentre è già iniziato sul campo il test di prestigio contro il Manchester United, in Casa Milan continuano a far discutere le scelte dell'undici titolare. Durante il pre partita su Sky Sport, il giornalista Federico Zancan ha espresso diverse perplessità sulla stabilità della formazione a una settimana dall'inizio della serie A, sottolineando come la squadra si presenti a questo appuntamento ancora in piena fase di cantiere.

Milan, le parole di Zancan

"Formazione abbastanza sperimentale e di solito nell'ultima amichevole si prova la formazione titolare. Certo, nel Milan c'è ancora il cartello lavori in corso per i quali, probabilmente, si è un po' ritardo. Poi c'è anche tempo per rimediare grazie al mercato."

Nonostante l'ultima uscita estiva serve a collaudare l'undici titolare, le decisioni tecniche hanno virato su soluzioni molto diverse, complice anche una sessione di mercato non è ancora del tutto completata.

Tra gli esperimenti riproposti dal primo minuto non tutte le risposte sono state esaltanti. E' il caso di Chukwueze, riproposto nuovamente nel ruolo di esterno a tutta fascia ma privo fin qui dalla continuità sperata. L'analisi di Zancan poi si è allargata al percorso complessivo svolto durante l'estate:

"Oggi ci sono degli esperimenti, alcuni già testati nelle precedenti amichevoli come Chukuweze a tutta fascia che fino ad ora non ha dato grandi risposte. Io, per come era andata con le operazioni Goncalo Ramos e Gila, mi immaginavo un Milan più avanti a Ferragosto rispetto a come è la realtà di oggi"