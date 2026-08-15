Durante la sfida tra le due formazioni, Federico Zancan analizza la formazione dei rossoneri...
Mentre è già iniziato sul campo il test di prestigio contro il Manchester United, in Casa Milan continuano a far discutere le scelte dell'undici titolare. Durante il pre partita su Sky Sport, il giornalista Federico Zancan ha espresso diverse perplessità sulla stabilità della formazione a una settimana dall'inizio della serie A, sottolineando come la squadra si presenti a questo appuntamento ancora in piena fase di cantiere.
Milan, le parole di ZancanNonostante l'ultima uscita estiva serve a collaudare l'undici titolare, le decisioni tecniche hanno virato su soluzioni molto diverse, complice anche una sessione di mercato non è ancora del tutto completata.
"Formazione abbastanza sperimentale e di solito nell'ultima amichevole si prova la formazione titolare. Certo, nel Milan c'è ancora il cartello lavori in corso per i quali, probabilmente, si è un po' ritardo. Poi c'è anche tempo per rimediare grazie al mercato."
Tra gli esperimenti riproposti dal primo minuto non tutte le risposte sono state esaltanti. E' il caso di Chukwueze, riproposto nuovamente nel ruolo di esterno a tutta fascia ma privo fin qui dalla continuità sperata. L'analisi di Zancan poi si è allargata al percorso complessivo svolto durante l'estate:
"Oggi ci sono degli esperimenti, alcuni già testati nelle precedenti amichevoli come Chukuweze a tutta fascia che fino ad ora non ha dato grandi risposte. Io, per come era andata con le operazioni Goncalo Ramos e Gila, mi immaginavo un Milan più avanti a Ferragosto rispetto a come è la realtà di oggi"
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