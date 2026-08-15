Amichevole Manchester United-Milan, formazioni ufficiali: le scelte di Amorim

Manca sempre meno all'esordio ufficiale del Milan di Amorim: il 23 agosto la sfida di Serie A contro il Torino di Ignazio Abate,

con dei giorni di mercato che si preannunciano bollenti, visto che il Diavolo dovrà chiudere tante operazioni in entrata e in uscita in poco tempo. Non è un caso che oggi per l'ultima amichevole dei rossoneri non ci saranno molti giocatori messi fuori progetto da Amorim.

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Manchester United-Milan: orario, dove vederla in TV e indisponibili

In programma a Ferragosto,

Non ci saranno Matteo Gabbia (botta alla caviglia) e Rafael Leão (risentimento muscolare). Non sono stati convocati i calciatori sul mercato.

È un'amichevole molto importante per il Milan di Amorim perché ci saranno le ultime prove in vista del Torino, anche se il mercato potrebbe cambiare molto da qui al 23 agosto. Ecco le formazioni ufficiali dell'amichevole tra Manchester United-Milan.

Le formazioni ufficiali di Manchester United-Milan

: Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; A. Santos, Tielemans; Diallo, Fernandes, Dorgu; Cunha.: Heath, Mee; Amass, Dalot, Martínez, Yoro; Collyer, J, Fletcher, T. Fletcher, Mainoo; Gabriel, Lacey, Mbeumo, Rashford, Zirkzee.: Carrick.

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupiñan; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. A disp.: Bouyer, Pittarella; Bartesaghi, Diawara, Gila, Vladimirov; Comotto, Modrić, Ricci, Saelemaekers; Camarda. All.: Amorim.

Le scelte di Amorim e la fascia di capitano

Vista l'assenza di Maignan e dell'infortunato Gabbia, sarà Pavlovic a indossare la fascia di capitano. Come detto è l'ultima sfida amichevole prima dell'esordio in Serie A contro il Torino: ci si attende un Milan più preparato e più pronto al calcio offensivo e verticale di Ruben Amorim, anche se molti calciatori potrebbero non giocare contro i granata il prossimo 23 agosto. Questo sia per i rientri di Rabiot e Maignan, sia per i calciatori infortunati, sia per i possibili movimenti di mercato finali.