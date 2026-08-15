Amichevole a Breslavia per il Milan di Rúben Amorim prima del Torino. Sei assenti di peso tra bocciati dal mercato e infortuni: le ultime sulla sfida
Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?
Il pre-campionato del nuovo Milan di Rúben Amorim giunge all'atto conclusivo con un prestigioso test internazionale. Questo pomeriggio, alle ore 16:45 italiane, la Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia, farà da cornice a Manchester United-Milan, quarta e ultima amichevole estiva dei rossoneri. La sfida contro i 'Red Devils' guidati da Michael Carrick rappresenterà il collaudo definitivo prima del debutto ufficiale in Serie A contro il Torino, ma il tecnico lusitano dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza legata a infortuni e scelte di calciomercato.
Amichevoli Milan: il bilancio estivo prima dello UnitedI rossoneri arrivano all'appuntamento in terra polacca alla ricerca della prima vittoria nella pre-season, dopo un percorso estivo avaro di successi ma utile per assimilare i nuovi concetti tattici. Il cammino del Diavolo ha finora registrato i seguenti risultati:
- Celtic-Milan 2-2: pareggio scoppiettante a Glasgow;
- Milan-Inter 1-1: segno X nel derby disputato a Perth;
- Chelsea-Milan 3-0: pesante sconfitta nel test di Giacarta.
Emergenza Amorim: la lista degli esclusi e degli infortunatiIl Milan si presenterà a Breslavia con una formazione ampiamente sperimentale. Amorim ha infatti deciso di non convocare i quattro calciatori ufficialmente considerati fuori dal progetto tecnico e in attesa di una sistemazione sul mercato: Fikayo Tomori, David Odogu, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku. A queste pesanti esclusioni si aggiungono le tegole dell'infermeria, che trattengono a Milanello sia Matteo Gabbia che Rafael Leão, entrambi fermi per infortunio.
Dove vedere Manchester United-Milan in TV e streamingIn attesa di buone notizie dal mercato e del debutto in campionato fissato per domenica 23 agosto alle 20:45 a Torino, la squadra proverà a fare di necessità virtù contro la corazzata inglese. Gli appassionati e i tifosi rossoneri potranno seguire l'evento attraverso diverse piattaforme:
- In diretta televisiva su DAZN e Sky Sport;
- In streaming sulle applicazioni DAZN, Sky Go e NOW;
- Con la consueta cronaca testuale LIVE, minuto per minuto, direttamente sulle pagine di PianetaMilan.it.
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