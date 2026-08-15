Il pre-campionato del nuovo Milan di Rúben Amorim giunge all'atto conclusivo con un prestigioso test internazionale. Questo pomeriggio, alle ore 16:45 italiane, la Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia, farà da cornice a Manchester United-Milan, quarta e ultima amichevole estiva dei rossoneri. La sfida contro i 'Red Devils' guidati da Michael Carrick rappresenterà il collaudo definitivo prima del debutto ufficiale in Serie A contro il Torino, ma il tecnico lusitano dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza legata a infortuni e scelte di calciomercato.

Amichevoli Milan: il bilancio estivo prima dello United

Celtic-Milan 2-2 : pareggio scoppiettante a Glasgow;

: pareggio scoppiettante a Glasgow; Milan-Inter 1-1 : segno X nel derby disputato a Perth;

: segno X nel derby disputato a Perth; Chelsea-Milan 3-0: pesante sconfitta nel test di Giacarta.

Emergenza Amorim: la lista degli esclusi e degli infortunati

Dove vedere Manchester United-Milan in TV e streaming

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I rossoneri arrivano all'appuntamento in terra polacca alla ricerca della prima vittoria nella pre-season, dopo un percorso estivo avaro di successi ma utile per assimilare i nuovi concetti tattici. Il cammino del Diavolo ha finora registrato i seguenti risultati:Il Milan si presenterà a Breslavia con una formazione ampiamente sperimentale. Amorim ha infatti deciso di non convocare i quattro calciatori ufficialmente considerati fuori dal progetto tecnico e in attesa di una sistemazione sul mercato:. A queste pesanti esclusioni si aggiungono le tegole dell'infermeria, che trattengono a Milanello siache, entrambi fermi per infortunio.In attesa di buone notizie dal mercato e del debutto in campionato fissato per domenica 23 agosto alle 20:45 a Torino, la squadra proverà a fare di necessità virtù contro la corazzata inglese. Gli appassionati e i tifosi rossoneri potranno seguire l'evento attraverso diverse piattaforme: