Il Milan chiude la propria preparazione estiva nel migliore dei modi, regalando spettacolo e delle indicazioni molto confortanti a pochissimi giorni dall'esordio in Serie A. Nell'ultimo test pre stagionale di ieri contro il Manchester United, i rossoneri si sono imposti con un netto 4-2 al termine di una partita ricca di capovolgimenti e giocate di altissimo livello.

Milan, il messaggio social di Ramos

La sfida non era iniziata sotto i migliori auspici per gli uomini rossoneri, andati sotto già dopo appena due minuti di gioco. La reazione è arrivata conche ha stabilito la parità sfruttando una delle prime occasioni utili.

Nonostante il nuovo allungo degli inglesi, il Milan ha continuato a spingere trovando il goal del 2-2 grazie al giovane Cissè. Nella ripresa è salita in cattedra la qualità della rosa e, a completare il sorpasso ci ha pensato Ramos con una zampata d'autore prima che Loftus-Cheek mettesse il punto alla partita siglando la rete del 4-2

L'entusiasmo per una vittoria così si è subito trasferito dal terreno di gioco ai social. Al termine della gara Gonçalo Ramos ha espresso tutta la sua soddisfazione pubblicando un messaggio sul suo profilo Instagram: "Vittoria importante, forza Milan"

A testimoniare il grande affiatamento all'interno dello spogliatoio, non è tardata ad arrivare la risposta del numero 10 Rafael Leao. Il portoghese ha commentato il post del compagno di squadra con un eloquente: "Proprio come piace a me".