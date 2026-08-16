In casa Arsenal le manovre estive non riguardano solo i grandi acquisti, ma anche la gestione migliore dei gioielli del vivaio. Tra questi spicca, ovviamente, Ethan Nwaneri, al centro di un intreccio di mercato destinato a risolvere prima della fine della sessione estiva in cui centra anche il Milan.

Milan, Nwaneri nei riflettori?

Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato, il piano dell'Arsenal era stato già tracciato da diverse settimane: l'inglese lascerà i Gunners prima della fine della sessione stia. La conferma definitiva sulla sua partenza è arrivata delle scelte di campo. Nonostante sia stato aggregato regolarmente nelle amichevoli pre-season, il giovane è stato depennato per il big match contro il, senza neanche finire in panchina.

Un segnale inequivocabile di come le trattative per il suo trasferimento siano in una fase piuttosto calda. Su questa situazione, poi, si sono posati gli occhi del Milan di Amorim, fortemente interessato ad assicurarsi uno dei profili migliori in giro per l'Europa in ottica futuro.

Il profilo del giovane inglese si sposa alla perfezione con la linea verde tracciata da Amorim e Cardinale: freschezza, qualità tecnica e ampio margine di crescita. Resta da capire con quale formula si potrà trovare la fumata bianca con la dirigenza inglese.