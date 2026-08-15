Una sfida dal sapore europeo a Breslavia, in Polonia dove Milan e Manchester United sono in campo per un ultimo collaudo pre-stagione prima del via alle gare ufficiali. Una classica del calcio internazionale tra due delle società più titolate al mondo, che diventa l'occasione per riavvolgere il nastro dei ricordi e celebrare i campioni che hanno vestito entrambe le maglie.

Milan-United, ecco tutti i doppi ex

Diogo Dalot: oggi pinto fermo degli inglesi, ha vissuto una tappa fondamentale della sua crescita in prestito a San Siro nella stagione 2020-21.

oggi pinto fermo degli inglesi, ha vissuto una tappa fondamentale della sua crescita in prestito a San Siro nella stagione 2020-21. Jaap Stam: colonna difensiva dello United campione d'Europa tra il 98 e il 2001, ha poi vestito la maglia del Milan dal 2004 al 2006

colonna difensiva dello United campione d'Europa tra il 98 e il 2001, ha poi vestito la maglia del Milan dal 2004 al 2006 Matteo Darmian: cresciuto nel vivaio del Milan con cui ha debuttato tra 2006 al 2010, si è successivamente trasferito in Inghilterra rimanendo allo United dal 2015 al 2019

cresciuto nel vivaio del Milan con cui ha debuttato tra 2006 al 2010, si è successivamente trasferito in Inghilterra rimanendo allo United dal 2015 al 2019 Zlatan Ibrahimovic: icona moderna di entrambe le squadre, è stato protagonista in Inghilterra dal 2016 al 2018 e trascinatore del Milan in due cicli ben distinti, dal 2010 al 2011 e dal 2019 al 2023.

icona moderna di entrambe le squadre, è stato protagonista in Inghilterra dal 2016 al 2018 e trascinatore del in due cicli ben distinti, dal 2010 al 2011 e dal 2019 al 2023. Joe Jordan: lo storico attaccante scozzese ha segnato un'epoca negli anni 70 ed 80 passando dallo United dal 78 all'81 e a Milano dall'81 all'83.

Poco prima del fischio d'inizio, i Red Devils hanno pubblicato sui canali social un tributo ai calciatori che hanno legato la propria carriera entrambi i club. Ecco di seguito tutti i nomi: