Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Luka Modric suona la carica in vista dell'inizio della Serie A
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Il pre campionato del Milan si chiude sotto una luce diversa. Dopo le ombre emerse nello complicata partita contro il Chelsea, la squadra di Amorim ha risposto sul campo sabato pomeriggio, conquistando una vittoria importante contro lo United che restituisce fiducia all'ambiente.
Milan, il messaggio di Modric sui socialI rossoneri hanno mostrato ritmi più alti, una gestione del pallone più fluida e quell'aggressività voluta dal tecnico portoghese. Un test superato molto bene, ideale per scacciare i dubbi sollevati dalle prime uscite per presentarsi col morale alto.
A fare da cassa di risonanza all' entusiasmo del gruppo ci ha pensato Luka Modrić. Il fuoriclasse croato, fulcro del gioco rossonero, ha affidato a Instagram il suo messaggio di carica in vista dei primi punti in palio. Un post con scatti della propria gara una descrizione chiarissima: "Pronti per la nuova stagione, forza Milan!"
Un attestato di leadership che conferma quanto l'ex Pallone d'Oro si senta al centro del progetto rossonero. Archiviate le amichevoli estive però, per Amorim e i suoi è tempo di fare sul serio: il sipario sulla Serie A si alzerà la settimana prossima allo Stadio Olimpico Grande Torino ,dove il Milan giocherà contro i granata di Abate.
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