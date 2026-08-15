Nella continua ricerca di profili adatti a rinforzare le corsie laterali, il nome di Nicola Zalewski è stato accostato al Milan nei recenti rumor di mercato. Tuttavia, la pista che porterebbe l'esterno al club rossonero appare al momento del tutto fredda e priva di fondamenta concrete. A far chiarezza sulla vicenda è intervenuto l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, che ha smentito l'esistenza di trattative in corso:

Milan, ipotesi Zalewski?

“Si è parlato tanto di Zalewski in chiave Milan. Innanzitutto dico che non mi risulta in questo momento che ci siano contatti proficui per Zalewski."

A confermare la fase di stallo sono arrivate anche le parole del calciatore. A margine dell'ultima amichevole estiva disputata contro l'Athletic Bilbao, il giocatore ha preferito blindarsi dietro un no comment, dichiarando di non aver nulla da aggiungere riguardo alle indiscrezioni che lo vedono protagonista.

Zalewski, al termine dell’ultima amichevole contro l’Athletic Club di Bilbao, ha detto che sulle voci di mercato non ha nulla da dichiarare”