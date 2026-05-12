Farebbe comodo alla Juventus?—
Nella rosa della Juventus di Luciano Spalletti, Brahim Diaz potrebbe rappresentare un’arma di assoluto valore per dare nuova linfa all’attacco. Tra i dati che fotografano le sue caratteristiche spiccano il 90,3% di precisione nei passaggi, il 58% di dribbling riusciti e il numero di tocchi in area avversaria, che in questa stagione sono già 61 in 27 partite di campionato. Tuttavia, nella Liga 2025/2026, il trequartista marocchino è ancora fermo a quota zero gol: l’unico squillo è arrivato in Champions League, nel match della fase a gironi contro il Kairat Almaty. Discorso diverso per gli assist, che in questa stagione sono già 8. Vedremo, nelle prossime settimane, se la Juve proverà ad affondare il colpo o se sceglierà di virare su altri obiettivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA