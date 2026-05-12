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Milan, il ritorno di Brahim Diaz … ma alla Juventus: contatti avviati con il Real Madrid

Brahim Diaz, ex Milan
Mentre il Milan vive uno dei momenti più delicati della propria stagione, la Juventus ci prova per Brahim Diaz: le ultime novità di calciomercato
Redazione PM

Brahim Diaz potrebbe tornare in Italia, ma questa volta la destinazione non sarebbe Milano. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus avrebbe messo gli occhi sull’ex numero 10 del Milan, attualmente in forza al Real Madrid. Il trequartista marocchino è legato ai ‘Blancos’ fino al 2027 e la trattativa per il rinnovo sembra in stand-by. I bianconeri sono alla ricerca di un profilo di qualità ed esperienza internazionale, e il classe 1999 risponde perfettamente all’identikit.

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Il passato di Brahim Diaz al Milan

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Arrivato al Milan nel 2020, Brahim Diaz ha illuminato San Siro per tre stagioni, vincendo da protagonista lo scudetto della stagione 2021/2022. I numeri parlano di 18 gol e 15 assist in 124 presenze, numeri discreti, che sono cresciuti ulteriormente dal suo ritorno a Madrid nel 2023, quando il club spagnolo ha esercitato la recompra, riportando il proprio beniamino al 'Bernabeu'. In tre stagioni con la ‘Camiseta’, il bilancio è di 19 reti e 26 assist in 139 partite. Ambidestro, può giocare in tutte le zone dell’attacco, garantendo imprevedibilità e mettendo la propria qualità a disposizione dei compagni.

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Farebbe comodo alla Juventus?

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Nella rosa della Juventus di Luciano Spalletti, Brahim Diaz potrebbe rappresentare un’arma di assoluto valore per dare nuova linfa all’attacco. Tra i dati che fotografano le sue caratteristiche spiccano il 90,3% di precisione nei passaggi, il 58% di dribbling riusciti e il numero di tocchi in area avversaria, che in questa stagione sono già 61 in 27 partite di campionato. Tuttavia, nella Liga 2025/2026, il trequartista marocchino è ancora fermo a quota zero gol: l’unico squillo è arrivato in Champions League, nel match della fase a gironi contro il Kairat Almaty. Discorso diverso per gli assist, che in questa stagione sono già 8. Vedremo, nelle prossime settimane, se la Juve proverà ad affondare il colpo o se sceglierà di virare su altri obiettivi.

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