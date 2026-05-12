Brahim Diaz potrebbe tornare in Italia, ma questa volta la destinazione non sarebbe Milano. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus avrebbe messo gli occhi sull’ex numero 10 del Milan , attualmente in forza al Real Madrid. Il trequartista marocchino è legato ai ‘Blancos’ fino al 2027 e la trattativa per il rinnovo sembra in stand-by. I bianconeri sono alla ricerca di un profilo di qualità ed esperienza internazionale, e il classe 1999 risponde perfettamente all’identikit.

Il passato di Brahim Diaz al Milan

Arrivato al Milan nel 2020, Brahim Diaz ha illuminato San Siro per tre stagioni, vincendo da protagonista lo scudetto della stagione 2021/2022. I numeri parlano di 18 gol e 15 assist in 124 presenze, numeri discreti, che sono cresciuti ulteriormente dal suo ritorno a Madrid nel 2023, quando il club spagnolo ha esercitato la recompra, riportando il proprio beniamino al 'Bernabeu'. In tre stagioni con la ‘Camiseta’, il bilancio è di 19 reti e 26 assist in 139 partite. Ambidestro, può giocare in tutte le zone dell’attacco, garantendo imprevedibilità e mettendo la propria qualità a disposizione dei compagni.