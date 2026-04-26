Sia Brahim Díaz che Kalulu, hanno lasciato il Milan nelle stagioni successive: il primo è tornato al Real Madrid al termine del prestito, mentre il secondo è stato ceduto alla Juventus. Entrambi hanno fatto benissimo nelle proprio squadre, specialmente in questa stagione. Il trequartista classe 1999 non ha segnato in campionato, ma ha servito ben 7 assist in 25 presenze. In Champions League le presenze sono 12 con un assist e un gol. Il valore odierno? Circa 35 milioni di euro. Discorso ancora più importante per Kalulu: con la Juventus è un titolare fisso che sia come terzino destro, centrale o braccetto in una difesa a tre. Il valore di mercato del classe 2000 ad oggi è di 32 milioni di euro. Sarebbero stati entrambi molto utili per il Milan di Allegri in questa stagione: Brahim Díaz avrebbe potuto agire come fantasista dietro alla punta per dare qualità, dribbling e spunti offensivi. Kalulu sarebbe stato, probabilmente, tra i titolari della difesa a tre del Milan e un buon piano per la fascia destra del Milan. Vero che il francese non è molto offensivo, ma come quinto di centrocampo può giocarci senza alcun tipo di problema.