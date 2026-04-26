Milan-Juventus è una partita da sempre di vetrina per il campionato italiano. Purtroppo in questa stagione, non sarà valida per lo scudetto, ma è comunque molto importante, visto che entrambe e le squadre si stanno giocando un posto nella prossima edizione della Champions League. Negli anni scorsi ricordiamo un bellissimo Milan-Juventus per i colori rossoneri: ottobre 2022, il Diavolo di Stefano Pioli dominò i bianconeri di Massimiliano Allegri vincendo 2-0 con i gol di Tomori e Brahim Díaz. Il trequartista segnò una rete spettacolare in coast to coast giocando una grande partita in generale. In quella sfida era titolare anche Pierre Kalulu, ma con la maglia rossonera, giocando da terzino di destra.
MILAN-JUVENTUS
Da protagonisti in rossonero a pilastri altrove: la nuova vita di Brahim Díaz e Kalulu
Milan-Juventus 2022, in campo anche Brahim Díaz e Kalulu
Sia Brahim Díaz che Kalulu, hanno lasciato il Milan nelle stagioni successive: il primo è tornato al Real Madrid al termine del prestito, mentre il secondo è stato ceduto alla Juventus. Entrambi hanno fatto benissimo nelle proprio squadre, specialmente in questa stagione. Il trequartista classe 1999 non ha segnato in campionato, ma ha servito ben 7 assist in 25 presenze. In Champions League le presenze sono 12 con un assist e un gol. Il valore odierno? Circa 35 milioni di euro. Discorso ancora più importante per Kalulu: con la Juventus è un titolare fisso che sia come terzino destro, centrale o braccetto in una difesa a tre. Il valore di mercato del classe 2000 ad oggi è di 32 milioni di euro. Sarebbero stati entrambi molto utili per il Milan di Allegri in questa stagione: Brahim Díaz avrebbe potuto agire come fantasista dietro alla punta per dare qualità, dribbling e spunti offensivi. Kalulu sarebbe stato, probabilmente, tra i titolari della difesa a tre del Milan e un buon piano per la fascia destra del Milan. Vero che il francese non è molto offensivo, ma come quinto di centrocampo può giocarci senza alcun tipo di problema.
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