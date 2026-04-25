"È conveniente economicamente spendere cifre considerevoli per giocatori inadeguati?"

Letizia ha poi proseguito così. "Comprare il centravanti giusto e non l’ennesimo scarto del Chelsea sarebbe forse il miglior segnale possibile da dare anche ai detrattori o agli scettici. Un modo per dire coi fatti “ho capito” e provare a ripartire, se non da zero, almeno dimostrando buona volontà. Anche perché, qui il tasto più sensibile ai piani alti. Sarà davvero conveniente economicamente continuare a spendere cifre considerevoli (Christopher Nkunku impatta a bilancio quasi 18 milioni all’anno) per giocatori inadeguati sperando prima o poi di azzeccare quello giusto?".