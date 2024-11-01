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HALL OF FAME AC MILAN: DANIELE MASSARO

Campioni Rossoneri: Massaro nelle Leggende del Milan

è nato a Monza il 23 maggio 1961. Ex centrocampista (con Sacchi faceva l’ala) e attaccante (con Capello ) del Grande Milan, è stato campione del Mondo a Spagna 1982 (convocato senza giocare) e vicecampione a USA 1994 con l’Italia di Sacchi. Venivaper la sua capacità di risolvere partite difficili, o molto spesso bloccate, soprattutto nei minuti finali.In 8 stagioni in rossonero Daniele Massaro matura undavvero invidiabile: quattro Scudetti, due Coppe dei Campioni, tre Supercoppe Europee, due Coppe Intercontinentali e tre Supercoppe di Lega. Sempre decisivo quando serve, segna una doppietta nella finalissima di Champions League del 1994, giocata da Atene contro il Barcellona. In questa scheda giocatore: storia, aneddoti, curiosità, citazioni e statistiche.

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Caratteristiche tecniche

Carriera

In Nazionale: campione del Mondo 1982

Statistiche Massaro con il Milan

Cosa fa oggi Massaro e il suo ruolo al Milan

Vita privata Massaro: moglie e figlia

Aneddoti Massaro

Massaro e lo strano record sul numero di maglia

Dichiarazioni Massaro

"Sono nato milanista e morirò milanista"

Curiosità e hobby

Terminata l'attività calcistica ha disputato diversi rally a livello italiano, gareggiando per due volte addirittura anche nel campionato del mondo nel Rally di Sanremo nel 1998 e nel 1999.

a livello italiano, gareggiando per due volte addirittura anche nel campionato del mondo nel Rally di Sanremo nel 1998 e nel 1999. Politica : nel 2016 viene candidato da Forza Italia a sostegno del candidato sindaco di Milano Stefano Parisi ottenendo 384 preferenze ma non venendo eletto consigliere comunale.

: nel 2016 viene candidato da Forza Italia a sostegno del candidato sindaco di Milano Stefano Parisi ottenendo 384 preferenze ma non venendo eletto consigliere comunale. Il golf è la sua altra grande passione extra-calcio.

Nella Fiorentina è stato impiegato come mediano di spinta, mentre al Milan dapprima come ala sinistra da Arrigo Sacchi e poi come punta da Fabio Capello. Era soprannominato "Provvidenza" per la sua capacità di risolvere soprattutto nei minuti finali partite molto spesso bloccate, in particolar modo nella stagione dello scudetto 1993-1994.Viene lanciato dal Monza in Serie B nel 1978, disputando tre buone stagioni, poi nel 1981 passa alla Fiorentina, con cui debutta in Serie A il 13 settembre dello stesso anno contro il Como. Diventa subito titolare coi viola e nella prima delle sue cinque stagioni coi gigliati lotta per lo scudetto con la Juventus fino all'ultima giornata.Nel 1986 viene acquistato dal Milan per 6,7 miliardi di lire. Dopo una prima stagione sottotono, condizionata da alcuni infortuni, vince lo scudetto 1987-1988 da dodicesimo uomo. L'anno successivo viene ceduto in prestito per una stagione alla Roma. Torna in rossonero nella stagione 1989-1990 e, complice l'assenza per infortunio di Ruud Gullit, disputa un'annata da titolare fisso, mettendo a segno 10 gol in campionato e vincendo la Coppa dei Campioni. L'anno successivo torna dodicesimo uomo ma resta protagonista. [gzn_video id=893455 autoplay=true] Diventa una pedina ancor più importante nel gioco della squadra negli anni successivi con l'arrivo di Fabio Capello il quale, dopo l'infortunio di Marco van Basten, lo fa giocare nel ruolo di prima punta: dopo essere già stato seconda punta nella stagione 1991-92 a supporto del Cigno di Utrecht. Massaro si adatta a questo nuovo ruolo alla perfezione e nella stagione 1993-1994 è il grande protagonista del terzo scudetto consecutivo laureandosi capocannoniere della squadra con ben 11 gol. Inoltre, nella finale di Champions League ad Atene contro il Barcellona è il mattatore della partita segnando una doppietta nel 4-0 con cui i rossoneri, malgrado siano penalizzati da infortuni e squalifiche, distruggono i favoriti blaugrana.Nel 1995 si trasferisce in Giappone nelle file dello Shimizu S-Pulse dove conclude la carriera vincendo il campionato l'anno successivo a 35 anni.Il 23 settembre 1981 esordisce nella Nazionale Under 21, con la quale disputa 4 partite. Debutta in Nazionale maggiore il 14 aprile 1982 ed Enzo Bearzot lo convoca per il campionato del mondo 1982 in Spagna, dove vince il titolo non venendo mai schierato in campo. Colleziona altre presenze in azzurro fra il 1984 e il 1986, per poi ritornare in Nazionale a 33 anni con Arrigo Sacchi che lo convoca per il Mondiale 1994 negli Stati Uniti, dove segna un gol nella terza partita del girone iniziale contro il Messico che qualifica l'Italia agli ottavi. Nella finale di Pasadena contro il Brasile è titolare, ha l'occasione del vantaggio ma la manca, poi sbaglia anche il quarto dei rigori finali che fanno soccombere gli azzurri. La sua carriera in Nazionale si chiude in questo modo, con 15 presenze e 1 gol.Massaro con il Milan ha giocatoLe presenze in Serie A sono 209, con 51 reti all'attivo. Tra Coppa Uefa, Coppa dei Campioni e Champions League ha totalizzato 41 presenze e 9 gol.Dal 2017, Daniele Massaro è ', ovvero l'uomo immagine della società rossonera in Giro per il Mondo. Nel tempo ha presenziato a tantissime attività ufficiali del Club, incontrando sponsor, istituzioni o semplici tifosi, ovunque essi siano, dall'America al Canada, passando per Australia, Cina e Medio Oriente. Il primo febbraio 2024 ha ricevuto il Diploma dia Coverciano.Daniele Massaro è sposato. Suasi chiama Carla e con lei ha avuto unadi nome Gaia.Prima della finale di Atene contro il Barcellona, Massaro chiese un autografo a Johan Cruijff. A raccontarlo è stato lui stesso: [gzn_video id=1013999 autoplay=true]Massaro ha stabilito nel Milan il record di aver indossatoall'epoca a disposizione della squadra in campo: gli manca solo il numero 1 (quello del portiere)Massaro è sempre stato un rossonero sfegatato, come dimostra anche questa sua dichiarazione:[gzn_video id=931623 autoplay=true]