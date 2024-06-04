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HALL OF FAME AC MILAN: ZVONIMIR BOBAN

Campioni Rossoneri: Boban nelle Leggende del Milan

"Boban è così bravo che ti vien voglia di sederti in mezzo al campo e di guardarlo giocare". (Rui Costa)

BOBAN, LA CARRIERA DA GIOCATORE

Dinamo Zagabria

Gli incidenti di Zagabria

Bari, Milan e Celta Vigo

Nazionale

CARRIERA DA DIRIGENTE

L'incarico di Boban con la FIFA

Il ritorno di Boban al Milan da dirigente

, nato a Imoschi, in Croazia, l'8 Ottobre 1968, è unDa giocatore ha vestito le maglie di Dinamo Zagabria, Bari, Milan e Celta Vigo, vincendo tutto in maglia rossonera. Il suo palmares annovera 4 Scudetti, 3 Supercoppe italiane, 1 Champions League e una Supercoppa Uefa. Ilda giocatore?. Appese le scarpe al chiodo, ha intrapreso la carriera di dirigente in seno a, con una parentesi al Milan nel ruolo di Chief Football Officer.è tornato a Sky Sport come commentatore eE' stato un centrocampista dotato di tecnica sopraffina, dribbling secco e ottima visione di gioco. In mezzo al campo era un leader naturale e quest'ultima caratteristica, come detto, venne fuori in modo particolare durante l'ultimo campionato vinto col Milan nel quale fu il vero e proprio perno della squadra. A testimonianza della sua bravura e della sua classe sopraffina, ricordiamo le parole di Manuel Rui Costa, altro straordinario interprete del ruolo di trequartista:Zvone Boban cresce calcisticamente nella Dinamo Zagabria, in cui debutta nella massima divisione jugoslava a soli sedici anni, e che lo lancia in patria e in Europa; dopo solo tre anni ne diventa capitano e leader assoluto, in sei anni totalizza 109 partite e 45 gol, segnalandosi come uno dei giovani più promettenti d'Europa.Nel maggio 1990 l'incontro Dinamo Zagabria-Stella Rossa Belgrado non può cominciare perché gli incidenti scoppiati sugli spalti del Maksimir dell'attuale capitale croata assumono in pochi minuti dimensioni drammatiche. Quando i calciatori della Dinamo intervengono per cercare di calmare le acque, Boban colpisce invece un agente con un calcio volante per proteggere un giovane tifoso croato dalle manganellate della Polizia Federale Jugoslava. Gli incidenti terminano solo a tarda notte con un bilancio di 138 feriti, 147 arresti e danni ingenti sia dentro lo stadio che nelle strade adiacenti, e inasprisce ancora di più i rapporti tra le due nazioni. Boban, dopo aver rischiato l'arresto, viene sospeso per sei mesi dall'attività e così non può partecipare ai Mondiali di Italia 90.Nel 1991 il Milan lo acquista per dieci miliardi di lire e lo manda in prestito al Bari per farlo ambientare alla nuova realtà: con la squadra pugliese debutta in Serie A il 17 novembre 1991 in Bari-Lazio 1-2, ma nello stesso anno si ammala di epatite A dopo aver mangiato del pesce crudo. Approda definitivamente al Milan nella stagione 1992-1993 e in rossonero vincerà la Champions League nel 1994, tre supercoppe italiane, una europea e ben quattro scudetti, nell'ultimo dei quali, nel 1999 il suo contributo da trequartista di centrocampo è fondamentale. Nel Milan in Serie A totalizza 178 presenze e 21 gol. Il 3 agosto 2001 si trasferisce al Celta Vigo con la formula del prestito con diritto di riscatto, ritirandosi tuttavia dall'attività nell'ottobre successivo dopo due mesi e mezzo.Ha giocato con la nazionale jugoslava contribuendo a vincere il Mondiale Under-20 in Cile in cui segna tre gol, di cui una in finale, e in seguito, dopo la dissoluzione della Jugoslavia, ha giocato nella rappresentativa croata, con la quale ha partecipato da capitano agli Europei 1996 e ai Mondiali 1998, in questi ultimi si è classificato al terzo posto all'esordio del suo paese in una manifestazione iridata.Il 30 maggio 2016 viene nominatoper lo sviluppo del calcio e l'organizzazione delle competizioni.

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Il ruolo di Boban alla Uefa

i rapporti con le leghe e con i club

la revisione dei calendari

l’armonizzazione tra coppe e campionati,

la gestione del VAR all’interno dei tornei UEFA

COSA FA OGGI BOBAN

CURIOSITA'

Il 14 giugno 2019 si dimette dall'incarico e diventa il nuovodelruolo che ricopre solo per 9 mesi (fino al marzo 2020) prima esseredal club dopo un' intervista non autorizzata alla Gazzetta dello Sport in cui l'ex giocatore rossonero attaccava l'operato dell', reo di aver scavalcato l'area tecnica di cui faceva parte Boban contattando altri allenatori e in particolar modo, proponendogli un ruolo a metà fra l'allenatore e il dirigente. Nel gennaio 2021accerta che Bobandi obblighi contrattuali né divulgato notizie riservate, come sostenuto dal Milan, e condanna la società a corrispondergli un indennizzo di 5,37 milioni di euro, in seguito ridotti con sentenza della Corte d'Appello.A partire dalZvonimir Boban viene nominato nuovo, una posizione creata appositamente per lui dal presidente. Il suo nuovo braccio destro non avrà compiti amministrativi o di rappresentanza, ma si occuperà di temi di stretta attualità, come:Il 25 gennaio 2024 decide di dimettersi per alcune divergenze con il presidente Aleksander Čeferin. Le accuse sono davvero pesanti, ma Ceferin decide di non rispondergli: "Non merita la mia risposta"Dopo una parentesi da dirigente del Milan insieme all'ex compagno e amico Paolo Maldini e vari incarichi con la FIFA e la UEFA, Zvonimir Boban ha deciso di tornare in televisione., infatti, è tornato ad essere un commentatore e opinionista tv per Sky Sport. La tv satellitare ne ha dato l'annuncio ufficialmente il 28 maggio 2024Si è laureato in storia una volta terminata la carriera da calciatore. È diventato commentatore tecnico per il network italiano Sky Sport e collaboratore per La Gazzetta dello Sport, nonché commentatore per la tv croata RTL Televizija. Poco diplomatico, molto schietto e sincero, con tutti, Boban ha spesso dato giudizi (molto apprezzati) parecchio tranchant. Come questo:

BOBAN: SE L'INTER VENDE PERISIC NON CAPISCE NULLA DI CALCIO

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IPSE DIXIT

è stato il nostro Garibaldi, con i suoi errori, certo, e le sue debolezze. Però sempre funzionali al bene supremo della Croazia". "C'è un dato storico che nessuno può negare. Lal'hanno iniziata loro, i serbi, bombardando le nostre città. Purtroppo ogni guerra è orribile, e anche noi abbiamo le nostre colpe, però trovo allucinante che qualcuno abbia avuto il coraggio di paragonare Tudjman a Milosevic. Tudjman era un politico di vecchio stampo, forse poco flessibile, però credo che questa sua durezza sia stata anche la sua forza. Tudjman non era un dittatore e il giudizio migliore su di lui lo sta dando il suo popolo, in coda con un'attesa di sette-otto ore soltanto per sfiorare la sua bara e le rose che la ricoprono". "Alsono stato felice, è stato bellissimo ed è giusto lasciarci adesso, quando sta nascendo un nuovo Milan, un altro Milan che non sarà sicuramente più mio. Non sarebbe bello correre il rischio di rovinare un rapporto che è durato un decennio". "è un fuoriclasse puro, quindi giocatore di statura straordinaria, mondiale. È l'unico, assieme a Zidane, in grado di cambiare volto a una squadra. Anzi più di Zidane. Rui è giocatore universale, completo". " Capello ha i suoi metodi, non sono mai uscito a cena con lui e credo non l'abbia fatto nessuno di noi, però giudico l'allenatore e sui risultati non c'è nulla da dire. Capello sa come tenere in pugno le situazioni difficili". "Non è facile innamorarsi di, ma è molto difficile non rispettarlo, perché alla fine si fa sentire sempre, ti dà una mano sempre. Io sinceramente preferisco altri numeri 9, se anche gli voglio un bene della Madonna, lo conosco da quando era piccolo, il suo miglior amico ha giocato con me, quindi ho tanti legami con Mandzukic. Quello che affascina di Mandzukic è questa continuità assurda nell'esserci dentro la partita, è assurda, cioè, non è croato, noi non siamo così. Tedesco? Peggio, come gli inglesi, quelli pazzi che rincorrono tutti. Però poi ha la logica e l'esperienza calcistica di trovarsi dove si deve trovare". " Sacchi è stato il più grande rivoluzionario del calcio mondiale. Forse ripete gli stessi concetti, cosa un po' monotona, però sono i concetti base di ogni squadra di ogni società". "? Straordinario. Lo adoro. Capacità tecnica e tattica immensa, legge situazioni offensive e difensive sempre prima degli altri. Deve sviluppare la sua individualità: è sempre al servizio della squadra, se si prende un po' di libertà non toglie nulla, aggiunge".

VIDEO - BOBAN SI COMMUOVE ALLE PAROLE DI MODRIC

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"La? Il mio è un piccolo, bel Paese frastornato dai politici senza etica, con ideali e idee sparite da tempo, con politici che hanno perso il contatto col popolo e se ne servono, invece di servirlo. Sono croato, ma l'Italia è la mia seconda patria. Prima di tutto ho imparato una lingua bellissima, ho conosciuto una cultura che ha insegnato e influenzato tutto il mondo in diverse direzioni. L'Italia mi ha fatto crescere in ogni senso e sono grato. Siete e sarete un Paese fantastico. Ma siete anche ipercritici e perdete autostima. La vostra, come la nostra, classe politica vi ha derubati. Ci hanno rubato il sorriso e l'ottimismo. Uno deve essere forte per non subire questa cosa, e non è facile". "Com'erada giocatore? Dinamico. Gran senso dell'inserimento e del gol. Bruciava tanto, come oggi in panchina. Dava tutto e forse non era così ordinato in campo come lo è oggi da allenatore, anche se capiva tutto. Marcarmi no, non poteva..."