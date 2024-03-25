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HALL OF FAME AC MILAN: THIAGO SILVA

Campioni Rossoneri: Thiago Silva, Leggenda del Milan

Biografia

Caratteristiche tecniche

Carriera

Stipendio: quanto guadagna?

Curiosità

Dicono di lui..

Ipse dixit

Palmares

Nazionale

Thiago Silva nasce a Rio De Janeiro il 22 settembre 1984. Difensore centrale veloce, potente e aggressivo in marcatura, aveva ottime doti tecniche, rendendosi prezioso in fase di impostazione. Acquistato dal Fluminense nel dicembre del 2008, Thiago Silva deve attendere la stagione successiva prima di debuttare con la nuova maglia rossonera, a causa di problemi burocratici. Ma a Milanello si ambienta e studia da maestri come Paolo Maldini. Appena scende in campo diventa immediatamente titolare, diventando subito uno dei migliori difensori del pianeta. Piedi brasiliani e testa europea, costituisce con Nesta una coppia irripetibile per eleganza ed efficacia.Sebbene la sua carriera si sviluppato per lo più tra PSG e Chelsea, è al Milan che esplode e si impone, giocando 119 volte con la maglia rossonera e realizzando in totale 6 gol. Invidiabile il suo palmares. Di seguito:

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CARATTERISTICHE TECNICHE

CARRIERA THIAGO SILVA

Gli esordi di Thiago Silva in Brasile

Porto

Fluminense

Milan

Nato come mediano, Thiago Silva è un difensore dotato di un grande senso tattico e di una notevole capacità tecnica. Veloce di gamba e di pensiero, legge bene le situazioni difensive e sa comandare il reparto con grande autorevolezza. Sa colpire anche in area avversaria, dove sfrutta il suo tempismo nel gioco aereo.Thiago Silva muove i primi passi della sua carriera nel settore giovanile del Fluminenese, del quale entra a far parte nel 1998 e in cui viene schierato nel ruolo di mediano. Il poco spazio ottenuto con la maglia del Tricolor spinge Thiago a cambiare aria e ad accasarsi prima al Barcellona-RJ (2000) e poi all’RS Futebol (2001), con cui fa il suo esordio nelle serie minori del Campionato Gaucho. Nel 2004 arriva poi il passaggio alla Juventude e il conseguente esordio nel Brasileirao (21 aprile 2004). Con i biancoverdi Thiago Silva – nel frattempo arretrato nel ruolo di difensore centrale – disputa un’annata eccellente e al termine della stagione compie il primo grande salto in Europa.A puntare sul giovanissimo difensore verdeoro è l’ambizioso Porto, che lo preleva dalla Juventude per 2,5 milioni di euro. Aggregato in un primo momento alla squadra B, Thiago Silva non riuscirà mai a trovare spazio con i dragoni a causa di numerosi problemi fisici. Nel 2005 passa dunque in prestito alla Dinamo Mosca, ma la tubercolosi lo colpisce e lo costringe a giocare una partita molto più importante. Il difensore si opera, resta fuori per più di un anno ed è costretto a dire addio – almeno per il momento – ai suoi sogni di gloria europei.Nel 2006 Thiago Silva torna a casa e firma per il Fluminense. Qui la sua carriera riparte velocemente e nel giro di due stagioni il giovane difensore conquista diversi trofei e matura soprattutto lo status di uno dei difensori più quotati dell’intero panorama calcistico internazionale. Dopo 146 presenze complessive con il Tricolor, Thiago è pronto per ritentare l’avventura europea.Complice la mediazione di Leonardo, all’epoca dirigente dei rossoneri, la carriera 2.0 di Thiago Silva parte dal Milan. Nel dicembre 2008 il Diavolo investe 10 milioni di euro pur di accaparrarselo e già nel mese di gennaio lo portano a Milanello, pur non potendo tesserarlo a causa dei limiti sui calciatori extracomunitari. I 6 mesi di apprendistato si riveleranno però preziosissimi per il brasiliano: nel 2009-2010, infatti, alla sua prima vera stagione in Italia, Thiago Silva si impone come titolare e compone con Nesta una delle migliori retroguardie del torneo. Dopo l’esordio del 22 agosto sul campo del Siena, l’8 novembre Thiago trova anche il suo primo gol contro la Lazio. La stagione successiva (’10-11) è poi quella della definitiva esplosione, che lo proietta tra i migliori difensori del Milan. Nella formazione scudettata di Allegri, Thiago Silva è un perno centrale e insostituibile. Lo stesso vale per la stagione seguente, quando è proprio un suo infortunio nel finale di stagione a pesare in maniera decisiva sulla lotta scudetto e sull’uscita del Milan dalla Champions League.

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Psg

Chelsea

STIPENDIO THIAGO SILVA?

CURIOSITA'

Malgrado un rinnovo milionario firmato poche settimane prima, nel luglio 2012 Thiago Silva lascia il Milan e passa al Psg per 42 milioni di euro. In Francia il difensore brasiliano si guadagna subito la stima di tutti e nel mese di novembre viene scelto come capitano del club parigino. Nelle prime stagioni a Parigi, il suo percorso è assolutamente soddisfacente sotto il punto di vista tecnico e dei risultati. A partire dal 2017, dopo il mancato passaggio al Barcellona e un’aspra polemica con il proprio club, il rendimento di Thiago ha subito un netto calo ma il centrale classe ’84 rimane ancora oggi un titolarissimo del Psg oltre che uno dei difensori di maggiore esperienza ed affidabilità d’Europa.Nell'agosto del 2020 Thiago Silva è costretto a lasciare il PSG dopo il mancato rinnovo di contratto e si accasa al Chelsea. "Qui mi hanno dato la possibilità di competere ancora per la vittoria", ha spiegato il brasiliano, che aveva estimatori in tutta Europa.: tre giorni dopo il suo esordio, scende di nuovo in campo con ladiventando il giocatore che l'ha indossata più velocemente dopo il suo arrivo in squadraQuanto prende di stipendio Thiago Silva? Il brasiliano ha firmato il suo primo contratto con il Chelsea nel 2020 e guadagna 10 milioni di euro netti. Al momento di passare ai Blues Thiago Silva ha anche preso dei bonus alla firma di cui però non è nota l'entitàSe non avesse sfondato nel mondo del calcio, probabilmente Thiago Silva sarebbe diventato un, come il suo fratello maggiore. Prima di passare al Milan fu molto vicino al Villareal, che aveva praticamente concluso l’affare con il Fluminense. Decisiva fu la, artefice successivamente anche del suo trasferimento a Parigi.

VIDEO - Meglio Messi o Cristiano Ronaldo? La risposta di Thiago Silva

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CITAZIONI SU THIAGO SILVA: DICONO DI LUI

Credo che il Milan abbia risentito più della partenza di Thiago Silva che di quella di Ibrahimovic perché il difensore dava sicurezza al gruppo, assicurando protezione e ripartenze. Era normale che Ibrahimovic facesse gol, ma era molto più importante Thiago. (Antonio Cassano) È già fortissimo, per me può diventare il nuovo Maldini: cioè anche uno in grado di fare la storia del Milan. (Ronaldo) Thiago Silva non ha pari nel mondo. Anzi, se il brasiliano sta in cima al grattacielo dei difensori, il piú vicino si trova al terzo piano. (Massimiliano Allegri)

IPSE DIXIT THIAGO SILVA

PALMARES THIAGO SILVA

Cos'ha vinto con il Fluminense?

Cosa e quanto ha vinto con il Milan?

I trofei vinto con il PSG

Cos'ha vinto con il Chelsea?

Quanto ha vinto con il Brasile?

NAZIONALE