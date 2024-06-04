Giovanni Lodetti
8
- Età:
- 83 (10 August 1942)
- Altezza:
- 1.70 m
- Peso:
- 66 kg
Profilo
HALL OF FAME AC MILAN: GIOVANNI LODETTIGiovanni Lodetti, nato a Caselle Lurani (in provincia di Lodi) il 10 agosto 1942, è stato ex centrocampista del Milan e della Nazionale Italiana, deceduto il 22 settembre 2023. Cresciuto nelle giovanili del Milan, fa il suo esordio in prima squadra nel 1961, vincendo subito lo Scudetto. Si rivela uno straordinario e infaticabile motorino della mediana rossonera, nonchè gregario di lusso, capace di fare le fortune dei tanti fuoriclasse che lo circondavano. Non a caso fu uno dei fedelissimi di Gianni Rivera, che per lui aveva una predilezione.
Campioni Rossoneri: Lodetti nelle Leggende del MilanRimane nella storia una sua doppietta nel derby del 1964 e il suo palmares: due Scudetti, due Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Coppa Italia e una Coppa delle Coppe. Generoso in campo come nella vita, il Basletta, come veniva chiamato in dialetto milanese, ha rivestito anche i panni dell'opinionista tv per 7Gold, prima di affrontare una lunga malattia.
VIDEO - IL GOL DI LODETTI NEL DERBY DEL 1964
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Caratteristiche tecniche:Mediano vecchio stampo, è il gregario della formazione rossonera che vede in Rivera la sua stella. Cuore e polmoni, ma anche una buona tecnica di base, sono le sue principali caratteristiche. Si sacrifica per tutti, ma trova sempre il modo anche di andare alla conclusione. In carriera non segnerà molto (26 gol con il Milan) ma ha incarnato alla perfezione il numero 8 per eccellenza, la mezzala di quantità e inserimento del calcio moderno. Di lui si diceva:
E' il terzo polmone di Rivera.
Carriera Lodetti
MilanAll’età di 15 anni Lodetti entra a far parte del settore giovanile rossonero ed esordisce in prima squadra nel 1961 (Spal-Milan 0-3). Nelle stagioni successive il numero 8 del Milan diventa un titolare inamovibile della squadra rossonera, con cui conquista da protagonista numerosi trofei e mette insieme un totale di 286 presenze e 26 gol.
SampdoriaA sorpresa, nel 1970 il Milan decide di cederlo e Lodetti passa alla Sampdoria. In blucerchiato rimane per 4 anni e gioca più di 120 partite, ma senza toccare i vertici del suo periodo al Milan.
FoggiaNel 1974 torna a vestire il rossonero, ma stavolta si tratta di quello del Foggia. In Puglia Lodetti rimane 2 anni e pochi mesi, giusto in tempo per centrare la promozione in A e per disputare 2 gare in massima serie.
NovaraNell’ottobre del 1976 si trasferisce al Novara, in Serie B. La formazione piemontese chiude il campionato all’ultimo posto e retrocede in C. Lodetti rimane in azzurro anche in terza serie, dove prende parte a 9 gare prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.
NazionaleIl suo percorso in azzurro coincide con la sua avventura al Milan. Trova le sue prime e uniche reti con l’Italia nel 1965 (doppietta contro il Galles), vince gli Europei del ’68 ma salta i Mondiali del ’70 a causa della necessità di sostituire in extremis l’infortunato Anastasi. Vanta in totale 17 presenze con la Nazionale maggiore.
Lodetti, l'Italia e il rapporto con RiveraGiovanni Lodetti saltò il Mondiale del 1970 (quello di Italia-Germania 4-3, per intenderci) per scelta tecnica dell'allora CT azzurro Ferruccio Valcareggi. Risultò essere il 23esimo uomo, l’ultimo sacrificato per arrivare alla scelta dei 22 azzurri che poi andarono in Messico dopo l’infortunio di Anastasi: lui a casa, Boninsegna e Prati convocati. Si dice che in quell'occasione Lodetti pagò la guerra interna che Rivera aveva portato avanti con la Federazione. Erano gli anni della staffetta azzurra Rivera-Mazzola e delle spaccature interne. Valcareggi si narra abbia ceduto di fronte a certe pressioni facendo fuori Lodetti, gregario e uomo vicino a Rivera. Qui il rapporto tra i due si sfilaccia, come raccontano entrambi:
Questa invece la versione di Lodetti:
"C’era un bel rapporto fra di noi, in campo non ci facevamo ombra. Abbiamo passato tanto tempo insieme, poi mi accusò di esser stato l'artefice del suo addio al Milan. Ci rimase male quando andò alla Samp, ma io non potevo farci nulla" (G. Rivera)
"C'è sempre stato un feeling speciale, amichevole. Era molto bello. Anche perché in quel periodo, frequentando entrambi anche Coverciano, passavamo tanto tempo insieme per andare e tornare da Firenze, oltre che a Milano. Io sono sempre uno di quelli che chiama un po' tutti gli ex compagni, ma Gianni non si è più fatto sentire. Mi è dispiaciuto, perchè c'era un rapporto costruito nel tempo. E' diverso il sentimento di quando ci si conosce da ragazzi e si cresce insieme, piuttosto che incontrarsi quando si hanno già 27-28 anni. Non so come ci siamo persi, ma quando capitano queste cose io ci rimango male, si butta una vita".
Opinionista tv dopo il ritiroAllontanatosi dal mondo del calcio, svolge per un lungo periodo il ruolo di opinionista nei salotti di Milan Channel, Tv Odeon e 7 Gold, dove è rimasto per tantissimo tempo. L'ultima sua apparizione è del maggio 2012 quando ha interrotto la sua collaborazione
Malattia Lodetti e causa della morteLa causa della morte è sconosciuta, ma non è stata improvvisa. Combatteva da tempo contro una malattia e ha preferito ritirarsi a vita privata con la sua famiglia. Al momento della sua morte, il 22 settembre 2023, aveva 81 anni. Tante le dimostrazioni di affetto, di gente comune, dei suoi ex compagni di squadra o avversari ed esponenti del Mondo del calcio. Questo il cordoglio del Milan al momento della sua scomparsa. Un pensiero è andato alla moglie Rita e al figlio Massimo.
Lodetti 'Ceramica' e le partitelle al parco in incognitoDopo il suo ritiro, Lodetti cominciò a lavorare nel settore della ceramica. Assalito dalla nostalgia per il pallone, un sabato mattina l’ex Milan si recò in un campetto a Trenno (zona San Siro) per disputare una partitella al parco con i presenti. Inizialmente allontanato dal campo e poi riaccolto per necessità numeriche, non fu riconosciuto da nessuno e fu ribattezzato dai suoi compagni di squadra Giovanni Ceramica. Da quel giorno, ogni sabato Lodetti si recò al campetto per giocare la sua partitella settimanale. Soltanto due anni dopo uno spettatore lo riconobbe, rivelando il “segreto” a tutti gli altri.
Dicono di lui: dichiarazioni su Lodetti"Di piedi buoni il Milan nella sua storia ne ha avuti tanti. Fra questi Giovanni Lodetti (da Caselle Lurani - Milano - 10 agosto 1942) che oltre ai piedi buoni vanta anche cervello fino e due polmoni così. E' la spalla ideale per un campione del calibro di Gianni Rivera. E Lodetti ricopre in maniera egregia questo compito per 9 stagioni (dal '61-62 al '69-70) collezionando 288 gettoni di presenza in gare ufficiali, segnando 26 gol, disputando 17 incontri con la nazionale maggiore e vincendo con il Milan praticamente tutto ciò che c'è da vincere." (Da "1899-1999. Un secolo rossonero", di Carlo Fontanelli, Geo Edizioni 2000).
Ipse dixit. Cosa disse Lodetti:
“Alla prima partita da titolare guadagnai 140 mila lire, in banconote da 10.000, e feci un sacco di strada a piedi perché avevo paura che sul bus me le rubassero. Finalmente arrivai a casa, mio padre, falegname, si congratulò e se li intascò. Tutti quanti. Potevo pensare di tenerne almeno 10.000? Neanche per sogno”
Trofei vinti
Campionato italiano
2
Milan: 1961-1962, 1967-1968
Coppa Italia
1
Milan: 1966-1967
Coppa dei Campioni
2
Milan: 1962-1963, 1968-1969
Coppa delle Coppe
1
Milan: 1967-1968
Coppa Intercontinentale
1
Milan: 1969
Campionato Europeo
1
Italia 1968
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|1961-62
|Milan
|Serie A
|1
|0
|Coppa Italia
|0
|0
|1
|0
|1962-63
|Milan
|Serie A
|10
|1
|Coppa Italia
|1
|0
|11
|1
|1963-64
|Milan
|Serie A
|24
|1
|Coppa Italia
|0
|0
|Coppa Campioni
|2
|2
|Coppa Intercontinentale
|3
|0
|29
|3
|1964-65
|Milan
|Serie A
|34
|4
|Coppa Italia
|1
|0
|Coppa delle Fiere
|1
|0
|36
|4
|1965-66
|Milan
|Serie A
|27
|2
|Coppa Italia
|0
|0
|Coppa delle Fiere
|5
|1
|32
|3
|1966-67
|Milan
|Serie A
|33
|3
|Coppa Italia
|6
|2
|Coppa Mitropa
|1
|0
|40
|5
|1967-68
|Milan
|Serie A
|29
|2
|Coppa Italia
|10
|2
|Coppa delle Coppe
|10
|0
|49
|4
|1968-69
|Milan
|Serie A
|30
|1
|Coppa Italia
|4
|0
|Coppa Campioni
|7
|0
|41
|1
|1969-70
|Milan
|Serie A
|28
|2
|Coppa Italia
|3
|0
|Coppa Campioni
|4
|0
|Coppa Intercontinentale
|2
|0
|37
|2
|1970-71
|Sampdoria
|Serie A
|30
|0
|Coppa Italia
|3
|0
|Coppa Anglo-italiana
|4
|0
|37
|0
|1971-72
|Sampdoria
|Serie A
|30
|0
|Coppa Italia
|4
|0
|Coppa Anglo-italiana
|4
|0
|38
|0
|1972-73
|Sampdoria
|Serie A
|30
|0
|Coppa Italia
|4
|0
|34
|0
|1973-74
|Sampdoria
|Serie A
|27
|0
|Coppa Italia
|4
|0
|31
|0
|1974-75
|Foggia
|Serie B
|25
|1
|Coppa Italia
|0
|0
|25
|1
|1975-76
|Foggia
|Serie B
|34
|0
|Coppa Italia
|4
|0
|38
|0
|lug-ott 1976
|Foggia
|Serie A
|2
|0
|Coppa Italia
|4
|0
|6
|0
|ott 1976-77
|Novara
|Serie B
|29
|0
|29
|0
|1977-78
|Novara
|Serie C
|9
|0
|9
|0