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HALL OF FAME AC MILAN: GIOVANNI LODETTI

Campioni Rossoneri: Lodetti nelle Leggende del Milan

nato a Caselle Lurani (in provincia di Lodi) il 10 agosto 1942, è stato exdele dellail 22 settembre 2023. Cresciuto nelle giovanili del Milan, fa il suo esordio in prima squadra nel 1961, vincendo subito lo Scudetto. Si rivela uno straordinario e infaticabile motorino della mediana rossonera, nonchèdi lusso, capace di fare le fortune dei tanti fuoriclasse che lo circondavano. Non a caso fu uno dei, che per lui aveva una predilezione.Rimane nella storia una sua doppietta nel derby del 1964 e il suo: due Scudetti, due Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Coppa Italia e una Coppa delle Coppe. Generoso in campo come nella vita, il, come veniva chiamato in dialetto milanese, ha rivestito anche i panni dell, prima di affrontare una lunga malattia.

VIDEO - IL GOL DI LODETTI NEL DERBY DEL 1964

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Caratteristiche tecniche:

E' il terzo polmone di Rivera.

Carriera Lodetti

Milan

Sampdoria

Foggia

Novara

Nazionale

Lodetti, l'Italia e il rapporto con Rivera

"C’era un bel rapporto fra di noi, in campo non ci facevamo ombra. Abbiamo passato tanto tempo insieme, poi mi accusò di esser stato l'artefice del suo addio al Milan. Ci rimase male quando andò alla Samp, ma io non potevo farci nulla" (G. Rivera)

"C'è sempre stato un feeling speciale, amichevole. Era molto bello. Anche perché in quel periodo, frequentando entrambi anche Coverciano, passavamo tanto tempo insieme per andare e tornare da Firenze, oltre che a Milano. Io sono sempre uno di quelli che chiama un po' tutti gli ex compagni, ma Gianni non si è più fatto sentire. Mi è dispiaciuto, perchè c'era un rapporto costruito nel tempo. E' diverso il sentimento di quando ci si conosce da ragazzi e si cresce insieme, piuttosto che incontrarsi quando si hanno già 27-28 anni. Non so come ci siamo persi, ma quando capitano queste cose io ci rimango male, si butta una vita".

Opinionista tv dopo il ritiro

Malattia Lodetti e causa della morte

Un amore infinito il suo per il Milan, per tutti i suoi compagni di squadra e amici rossoneri. Ha corso e lottato, ha vinto e vissuto con la maglia della sua vita, il Lodetti. Alla signora Rita e al figlio Massimo le condoglianze più sentite e sincere per la perdita… pic.twitter.com/uiFnRZpMAq — AC Milan (@acmilan) September 22, 2023

Lodetti 'Ceramica' e le partitelle al parco in incognito

Dicono di lui: dichiarazioni su Lodetti

Ipse dixit. Cosa disse Lodetti:

“Alla prima partita da titolare guadagnai 140 mila lire, in banconote da 10.000, e feci un sacco di strada a piedi perché avevo paura che sul bus me le rubassero. Finalmente arrivai a casa, mio padre, falegname, si congratulò e se li intascò. Tutti quanti. Potevo pensare di tenerne almeno 10.000? Neanche per sogno”

Mediano vecchio stampo, è il gregario della formazione rossonera che vede in Rivera la sua stella. Cuore e polmoni, ma anche una buona tecnica di base, sono le sue principali caratteristiche. Si sacrifica per tutti, ma trova sempre il modo anche di andare alla conclusione. In carriera non segnerà molto (26 gol con il Milan) ma ha incarnato alla perfezione il numero 8 per eccellenza, la mezzala di quantità e inserimento del calcio moderno. Di lui si diceva:All’età di 15 anni Lodetti entra a far parte del settore giovanile rossonero ed esordisce in prima squadra nel 1961 (Spal-Milan 0-3). Nelle stagioni successive il numero 8 del Milan diventa un titolare inamovibile della squadra rossonera, con cui conquista da protagonista numerosi trofei e mette insieme un totale di 286 presenze e 26 gol.A sorpresa, nel 1970 il Milan decide di cederlo e Lodetti passa alla Sampdoria. In blucerchiato rimane per 4 anni e gioca più di 120 partite, ma senza toccare i vertici del suo periodo al Milan.Nel 1974 torna a vestire il rossonero, ma stavolta si tratta di quello del Foggia. In Puglia Lodetti rimane 2 anni e pochi mesi, giusto in tempo per centrare la promozione in A e per disputare 2 gare in massima serie.Nell’ottobre del 1976 si trasferisce al Novara, in Serie B. La formazione piemontese chiude il campionato all’ultimo posto e retrocede in C. Lodetti rimane in azzurro anche in terza serie, dove prende parte a 9 gare prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.Il suo percorso in azzurro coincide con la sua avventura al Milan. Trova le sue prime e uniche reti con l’Italia nel 1965 (doppietta contro il Galles),ma salta i Mondiali del ’70 a causa della necessità di sostituire in extremis l’infortunato Anastasi. Vanta in totale 17 presenze con la Nazionale maggiore.(quello di Italia-Germania 4-3, per intenderci) per scelta tecnica dell'allora. Risultò essere il 23esimo uomo, l’ultimo sacrificato per arrivare alla scelta dei 22 azzurri che poi andarono in Messico dopo l’infortunio di Anastasi: lui a casa, Boninsegna e Prati convocati. Si dice che in quell'occasione Lodetti pagò lacheErano gli anni della staffetta azzurra Rivera-Mazzola e delle spaccature interne. Valcareggi si narra abbia ceduto di fronte a certe pressioni facendo fuori Lodetti, gregario e uomo vicino a Rivera. Qui il rapporto tra i due si sfilaccia, come raccontano entrambi:Questa invece la versione diAllontanatosi dal mondo del calcio, svolge per un lungo periodo il ruolo di opinionista nei salotti di, Tv Odeon e, dove è rimasto per tantissimo tempo.è del maggio 2012 quando ha interrotto la sua collaborazioneLa causa della morte è sconosciuta, ma non è stata improvvisa. Combatteva da tempo contro una malattia e ha preferito ritirarsi a vita privata con la sua famiglia. Al momento della sua morte, il 22 settembre 2023, aveva 81 anni. Tante le dimostrazioni di affetto, di gente comune, dei suoi ex compagni di squadra o avversari ed esponenti del Mondo del calcio. Questo il cordoglio del Milan al momento della sua scomparsa. Un pensiero è andato alla moglie Rita e al figlio Massimo.Dopo il suo ritiro,cominciò a lavorare nel settore della. Assalito dalla nostalgia per il pallone, un sabato mattina l’ex Milan si recò in un campetto a Trenno (zona San Siro) per disputare unaal parco con i presenti. Inizialmente allontanato dal campo e poi riaccolto per necessità numeriche,da nessuno e fu ribattezzato dai suoi compagni di squadra. Da quel giorno, ogni sabato Lodetti si recò al campetto per giocare la sua partitella settimanale. Soltanto due anni dopo uno spettatore lo riconobbe, rivelando il “segreto” a tutti gli altri."Di piedi buoni il Milan nella sua storia ne ha avuti tanti. Fra questi Giovanni Lodetti (da Caselle Lurani - Milano - 10 agosto 1942) che oltre ai piedi buoni vanta anche cervello fino e due polmoni così. E' la spalla ideale per un campione del calibro di Gianni Rivera. E Lodetti ricopre in maniera egregia questo compito per 9 stagioni (dal '61-62 al '69-70) collezionando 288 gettoni di presenza in gare ufficiali, segnando 26 gol, disputando 17 incontri con la nazionale maggiore e vincendo con il Milan praticamente tutto ciò che c'è da vincere." (Da "1899-1999. Un secolo rossonero", di Carlo Fontanelli, Geo Edizioni 2000).