Milan Primavera, Scotti brilla contro la Juventus con Lodetti nel destino

Nella giornata di ieri il Milan Primavera ha infilato il quinto successo consecutivo in altrettanti incontri disputati, vincendo il big match contro la Juventus. Una partenza perfetta per i ragazzi di Ignazio Abate, chiamati a 'riscattare' gli alti e bassi della scorsa stagione. Se è vero che i giovani rossoneri hanno raggiunto la semifinale in Youth League, è altrettanto importante ricordare come in campionato non sia andata tanto bene, con il 12° posto in classifica.