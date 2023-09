Milan, Krunic è solo l’ultimo caso: quanti infortuni muscolari con Pioli!

Milan, gli infortuni muscolari nella stagione 2019/2020 — Nel corso dei suoi primi mesi sulla panchina del Milan, Stefano Pioli ha già dovuto fare i conti con tanti infortuni muscolari occorsi ai suoi giocatori. Antonio Donnarumma è rimasto fuori una giornata per un problema alla coscia, mentre Alessio Romagnoli ne ha saltate tre per lesione al polpaccio. Due turni di stop, invece, per Simon Kjaer, a causa di una rottura della fibra muscolare. Decisamente peggio è andata a Ricardo Rodriguez, che ne ha subiti tre di tipo diverso: problema agli adduttori, infortunio al legamento collaterale mediale e problemi al muscolo grande psoas destro.

Non finisce qui, perché Leo Duarte ha saltato tutta la parte finale della stagione per un infortunio alla coscia e Mateo Musacchio è rimasto fuori due giornate per affaticamento muscolare. Hakan Calhanoglu ha rimediato problema al polpaccio e al muscolo grande psoas destro (in due diverse occasioni), Lucas Biglia e Samu Castillejo si sono infortunati al bicipite femorale e Fabio Borini ha avuto un guaio muscolare. Infine Zlatan Ibrahimovic si è fermato per una lesione al polpaccio.

Milan, gli infortuni muscolari nella stagione 2020/2021 — La stagione 2020/2021 del Milan non è stata tanto migliore della precedente, almeno a livello di infortuni muscolari. Alessio Romagnoli si portava dietro la lesione al polpaccio, ma a questo si sono aggiunte l'infortunio al legamento collaterale mediale di Matteo Gabbia e la rottura della fibra muscolare di Simon Kjaer. Guai fisici anche per Hakan Calhanoglu e Ismael Bennacer (per lui problema al bicipite femorale).

Per quanto concerne il parco attaccanti, problemi alla coscia per Brahim Diaz, infortunio al bicipite femorale per Rafael Leao e Alexis Saelemaekers. A questi si aggiungono i guai muscolari di Mario Mandzukic e i plurimi problemi per Zlatan Ibrahimovic.

Milan, gli infortuni muscolari delle ultime due stagioni — Altra stagione e altri problemi muscolari per il Milan. Alessio Romagnoli ha rimediato diversi guai agli adduttori e Davide Calabria è stato alle prese con uno stiramento del polpaccio. Infortuni di questo tipo anche per Franck Kessié, Ismael Bennacer,Tiemoué Bakayoko e Rade Krunic. A questi si aggiungano l'infortunio al bicipite femorale di Rafael Leao e lo strappo del muscolo femorale per Ante Rebic, oltre alla rottura della fibra muscolare per Olivier Giroud, Samu Castillejo e Junior Messias.

Nell'annata 2022/2023, invece, sono da segnalare la lesione al polpaccio di Mike Maignan e gli infortuni al bicipite femorale di Davide Calabria, Simon Kjaer e Ismael Bennacer, oltre all'infortunio alla coscia per Alessandro Florenzi. Stiramento per Rade Krunic, problema agli adduttori per Ante Rebic e diversi guai per Junior Messias, a cui si aggiungono gli infortuni a coscia e polpaccio di Zlatan Ibrahimovic.LEGGI ANCHE: Milan-Verona, il parere di Franco Ordine su Sportiello e gli infortuni

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.