Milan, Ordine: “Altro infortunio muscolare. Negatività non è pregiudizio”

Su Sportiello: "Sportiello, chi era costui? La risposta è molto meno letteraria di quella dedicata al Carneade manzoniano e non soltanto perché l’interessato è nato da quelle parti, a Desio, 31 anni fa. Marco Sportiello è il portiere che in gioventù ha girovagato tra Bergamo e Firenze, con una puntata a Frosinone, prima di fissare, un mercato fa, residenza definitiva in quel di Milanello, a costo zero, e quale supplente di Mike Maignan, il portierone francese che un campionato fa rimase assente dai tabellini del Milan per 4 mesi abbondanti. E gli effetti, sulla classifica e sulla sicurezza del team, a causa delle performances di Tatarusanu, furono vistosi. Alla prima vera occasione - martedì scorso in Champions contro il Newcastle - ha spedito un messaggio rassicurante a tutto lo stadio: paratona nel finale sull’unico tiro in porta degli inglesi. Applausi e sospiri di sollievo".