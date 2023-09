Milan-Verona 1-0, commento e tabellino: Leao regala tre punti d’oro

Milan-Verona, il secondo tempo

Inizio di secondo tempo abbastanza confusionario. Al 56' bel tiro di Bonazzoli, Sportiello pronto. Il Verona in pressing costante col Milan rintanato in area. Al 62' contropiede del Milan: Leao non trova spazio per tirare. Rossoneri abbastanza stanchi e sulle gambe. Al 64' fuori Krunic per un problema muscolare. Il Milan reclama un rigore su Loftus-Cheek, per l'arbitro solo un contatto di gioco. Al 72' super giocata di Pulisic sulla fascia: il suo tiro è troppo centrale. Continua a provarci il Verona, col Milan in difesa. Meno di 5 minuti alla fine e il Milan cerca il controllo di palla. Nel recupero contropiede di Okafor che non si capisce con Jovic. La stessa punta si fa ipnotizzare poco dopo da Montipò. Dopo 6 minuti di recupero finisce la partita: tre punti d'oro per il Milan.