Pagelle Milan-Bruges 3-1: Reijnders stellare. Camarda sfortunato. Male…

PAGELLE MILAN-BRUGES - Non si può certo dire che sia una bella partita. Milan spento, che viene graziato dalla fortuna e dallo scarso livello tecnico degli avversari nei primi minuti. Il Club Brugge colpisce una traversa e ha almeno tre palle gol nitide per passare in vantaggio. Poi pian piano il Milan prende campo, ma non crea quasi nulla, salvo qualche accelerata di Rafa Leao e Theo Hernandez, ancora una volta unica fonte di gioco. Il gol arriva altrettanto di fortuna, direttamente da calcio d'angolo con un Pulisic sempre più in stato di grazia. A sistemare le cose per il Diavolo arriva anche l'espulsione di Onyedika a fine primo tempo. Nella ripresa iniziano peggio di prima. Col Club Brugge che palleggia in faccia e trova anche il pareggio in inferiorità. Poi i cambi azzeccati di Fonseca fanno la differenza e il Milan la vince con doppietta di Reijnders. Nel finale esordio per Camarda, peccato per il gol annullato.