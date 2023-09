Prima pagina Tuttosport: “Juventus, il futuro in testa”

Spazio poi alla possibile vendita dell' Inter , con la conferma della trattativa con il fondo arabo per circa 1,3 miliardi di euro, e al ricordo di Giovanni Lodetti , colonna del Milan negli anni '60. Infine il quotidiano parla della sfida tra Torino e Roma e delle possibili armi tattiche a disposizione di Ivan Juric . Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

Prima Pagina Tuttosport in edicola oggi, sabato 23 settembre

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.