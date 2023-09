Milan, l’ultimo saluto a Lodetti: al funerale presenti Galli e Baresi

Nella giornata di ieri il mondo del calcio ha reso l'ultimo saluto a Giovanni Lodetti, colonna del Milan dal 1961 al 1970. A Caselle Lurani, nella provincia di Lodi, si sono svolte le esequie di 'Giuanin', ex calciatore rossonero e della Nazionale, ma anche opinionista per anni a 'Milan Channel'. Qui, in modo particolare, era ospite fisso a 'Studio Milan', condotto da Mauro Suma, presente al funerale così come Luca Serafini e Franco Ordine. In rappresentanza del Milan c'erano Franco Baresi e Filippo Galli, ex difensore.