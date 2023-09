Cagliari-Milan, le probabili formazioni: Pioli cambia qualche pedina

Nella giornata odierna, alle ore 18:30 , andrà in scena il match Cagliari - Milan , valido per la 6^ giornata di Serie A . Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, il tecnico Stefano Pioli dovrebbe cambiare qualche pedina rispetto all'11 tipo.

In porta confermato Marco Sportiello, mentre in difesa ci saranno Alessandro Florenzi, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e il rientrante Theo Hernandez. A centrocampo spazio a Ruben Lotus-Cheek e Tijjani Reijnders con Yacine Adli in cabina di regia. In attacco, invece, ci saranno Samuel Chukwueze, Noah Okafor e Christian Pulisic.