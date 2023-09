Ex Milan, oggi alle ore 14:30 i funerali di Giovanni Lodetti

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi alle 14.30 a Caselle Lurani, in provincia di Lodi, ci sarà il funerale di Giovanni Lodetti, scomparso venerdì a 81 anni. Lodetti è stato un mito del Milan, il centrocampista che negli anni Sessanta correva anche per Rivera e vinceva in Italia (2 scudetti), in Europa (2 Coppe Campioni, 1 Coppa Coppe) e nel mondo (1 Intercontinentale). Lodetti è stato uno degli ex rossoneri più amati dai tifosi milanisti. Anche i rossoneri lo hanno ricordato col minuto di silenzio e la fascia di lutto contro il Verona. LEGGI ANCHE: Probabile formazione Cagliari-Milan, Okafor in avanti? Le scelte di Pioli