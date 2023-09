Probabile formazione Cagliari-Milan, Okafor in avanti? Le scelte di Pioli

Come riportato da Gianluca Di Marzio, ecco la probabile formazione del Milan per la partita di domani contro il Cagliari. Spazio a Okafor

Il Milan , nella giornata di domani, giocherà contro il Cagliari . Una gara importante, in cui Pioli potrebbe anche decidere di lasciare a riposo alcuni dei suoi top e titolari, un poì per scelta, un poì per far rifiatare chi ha giocato spesso. Il sito gianlucadimarzio.com, riporta le ultime sulla p robabile formazione rossonera .

Cagliari-Milan, le scelte di Pioli

Pioli deve fare i conti con diverse assenze: da Maignan a Kalulu, mentre a centrocampo non ci sarà Krunic oltre a Bennacer. In porta ci sarà Sportiello, con Florenzi terzino destro e il ritorno di Theo Hernandez a sinistra. In mezzo Thiaw e Tomori. A centrocampo ci sarà il tridente formato da Loftus-Cheek, Reijnders e Musah. In attacco ci dovrebbe essere il debutto da titolare per Okafor, con a destra Chukwueze e a sinistra Pulisic. Ecco la probabile formazione dei rossoneri.