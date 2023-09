Milan, 40 giorni di fuoco: ecco i punti chiave di Pioli

Il calendario del Milan , come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dei prossimi 40 giorni sarà molto complesso: trasferta a Cagliari domani, poi Lazio in casa, Champions a Dortmund, trasferta a Genova, Milan-Juventus, e le trasferte a Parigi e a Napoli. Pioli sabato ha espresso un pensiero rivelatore: «Non possiamo andare dietro a tutto e penso che si esageri un po’ nella negatività che c’è intorno ai miei giocatori. Per quanto mi riguarda mi prendo tutte le responsabilità, alleno un gruppo molto responsabile. Il gruppo sa che l’errore di un compagno è l’errore di tutti». Il Milan vuole compattarsi . L'obiettivo è quello di tenere il passo dell'Inter, che avrà un calendario più facile.

Milan, le chiavi: tra uomini di fiducia e nuovi arrivati

Pioli, si legge, ha bisogno dei loro uomini chiave: Theo Hernandez ormai si allena con la squadra. L’altro arriverà molto probabilmente nel weekend: Mike Maignan sta già bene ma l’idea del Milan oggi è gestirlo, non rischiarlo a Cagliari per averlo da Milan-Lazio in buona condizione. Domani dovrebbe giocare anche Sportiello, che ha fatto bene. Per quanto riguarda i nuovi Pioli non ha avuto quasi nulla da Okafor e Jovic, appena più da Chukwueze. Bene Loftus-Cheek, ottimi Reijnders e Pulisic prima del calo post-derby, in crescita Musah.