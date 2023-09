Serafini: “Leao? La stella del Milan, sulle critiche dico…” | PM Intervista

"Non è stato un caso isolato perché contro i nerazzurri nel 2023 la solfa è sempre stata quella. Dal prossimo derby sarà il caso di cambiare spartito. Nemmeno in Champions in questi 3 anni i rossoneri hanno subìto e sofferto così tanto".

Le critiche dell’ultima settimana sembravano aver scosso Leao ma lui ha risposto con un gol vittoria nel match contro il Verona: riprendendo una domanda, o una provocazione, apparsa anche su un giornale, secondo te Leao è più Balotelli o più Mbappè?

"Leao è Leao, cioè la stella più luminosa del Milan. Critiche, cattiverie o titoli forzati (per usare un eufemismo) sono poco realistici. Lui vive, gioca e segna con il sorriso: non può essere accostato per un colpo di tacco a Balotelli, uno che non è mai stato felice".

Diversi rumors indicano Zlatan Ibrahimovic come primo candidato ad entrare in società e fare da ponte fra dirigenza e giocatori: quanto può dare Ibra in un ruolo che non rientra nell’ambito campo e potrebbe davvero risultare un peso per Pioli?

"Dipende da lui, oltre che dal Milan ovviamente. Deve capire cosa può e cosa vuole fare, ma credo che Pioli non c’entri molto: il grande Silvano Ramaccioni, per esempio, ha vissuto molte epoche diverse e molti allenatori diversi, con intelligenza, discrezione, sapienza. Prezioso per tutti: allenatore, giocatori, società e persino tifosi".

Capitolo Champions. Il percorso europeo è iniziato con un pareggio amaro contro il Newcastle. Alla prossima il Milan affronterà il Borussia Dortmund: quanto pesa questa sfida nell’economia di un gruppo che appare molto equilibrato?

"Ogni sfida peserà moltissimo. Contro il Newcastle è stata persa una grande occasione, quei punti vanno recuperati da qualche parte: magari già in Germania…".

Domanda secca: questo Milan può vincere lo scudetto?

"L'importante è restare attaccati alla locomotiva, per adesso".

