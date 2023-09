Calciomercato Milan, retroscena sulla trattativa con il Chelsea per Broja

Intervistato da Caughtoffside, Fabrizio Romano ha rivelato un retroscena nella trattativa fra Milan e Chelsea per Armando Broja

Intervistato dai microfoni di Caughtoffside, Fabrizio Romano ha rivelato un retroscena nella trattativa fra Milan e Chelsea per Armando Broja. Il noto insider di mercato, infatti, ha confermato l'effettivo interesse dei rossoneri per l'attaccante albanese e, soprattutto, i tentativi fatti per ingaggiarlo durante l'estate appena conclusa.