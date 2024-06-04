Profilo

[gzn_video id=536267 autoplay=true]

HALL OF FAME AC MILAN: DEJAN SAVICEVIC

Campioni Rossoneri: Savicevic nelle Leggende del Milan

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARRIERA SAVICEVIC

Buducnost e Stella Rossa

Milan

, ex centrocampista/attaccante della Stella Rossa e del Grande, è nato a Titograd in Montenegro il 15 settembre 1966. Savicevic, il cuiha incarnato il numero 10 per eccellenza: tecnica e classe sopraffina, idee e visione del gioco a 360 gradi, sempre un passo avanti agli altri. Anche da dirigente. Il suoè ricchissimo e, tra le altre cose, si contano(Stella Rossa e AC Milan), una coppa intercontinentale, tre Supercoppe italiane e una Uefa.Qui trovate la sua storia, con racconti, aneddoti e frasi storiche che lo riguardano. Statistiche e dati di quando giocava e della sua carriera post, sia da allenatore che da presidente della Federazione Montenegrina.Interno, trequartista, regista e mezzapunta, oltre che occasionalmente attaccante vero e proprio, è stato impiegato anche nel ruolo di esterno di centrocampo. Fantasista agile, veloce e talentuoso, mancino di piede e abile nel fornire assist per i compagni, era specializzato in grandi giocate e dribbling; dotato anche sul piano atletico, per la sua notevole imprevedibilità e fantasia fu. Calciatore dal carattere controverso, discontinuo nel rendimento e poco disciplinato tatticamente, gli veniva contestata anche una scarsa attitudine alla fase difensiva.Gioca nel Buducnost Titograd, la squadra dell'odierna Podgorica, dal 1982 al 1988, poi a 22 anni è ingaggiato dalla Stella Rossa. Nella partita valida di ritorno degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1988-1989 disputata il 9 novembre 1988 a Belgrado fra Stella Rossa e Milan e che viene sospesa per nebbia al 57' sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, è proprio lui a segnare il gol del vantaggio contro la sua futura squadra. Con la Stella Rossa Belgrado, di cui è un elemento chiave, vince tre campionati, una coppa nazionale e la Coppa dei Campioni 1990-1991. A dicembre, sempre con la squadra di Belgrado, vince anche la Coppa Intercontinentale.Nel 1992 approda al Milan di Fabio Capello per. Milita in rossonero per sei stagioni vincendo tre scudetti, tre Supercoppe italiane, una Supercoppa europea una Champions League. Il suo esordio in Serie A è datato 13 settembre 1992 nel 5-4 esterno contro il Pescara e il 7 marzo 1993 segna una doppietta decisiva nella vittoria casalinga di 2-0 contro la Fiorentina. Nella stagione successiva, durante lavintasegna il 3-0 al 47' con un pallonetto di sinistro e dà anche l'assist a Daniele Massaro per il gol che sblocca il risultato.lo segna l'8 gennaio 1998di andata contro l'Inter valido per i quarti di finale di Coppa Italia 1997-1998 vinto per 5-0. Ecco il video:

VIDEO - Amarcord, Milan-Inter 5-0: il gol del Genio Savicevic

[gzn_video id=627557 autoplay=true]

Quanti gol ha segnato Savicevic al Milan?

Stella Rossa e Rapid Vienna

Nazionale

SAVICEVIC OGGI

IL GOL DI SAVICEVIC VS BARCELLONA

ha chiuso l'esperienza al Milan contotali,. In Serie A il bilancio è di 97 gare e 20 reti.Dopo essere stato inattivo al Milan dal giugno 1998 al gennaio 1999, torna per cinque mesi alla Stella Rossa. Le sue ultime due stagioni prima di ritirarsi le disputa nel Rapid Vienna.E' stato titolare della nazionale jugoslava da calciatore e in seguito commissario tecnico della Serbia e Montenegro, venendo esonerato il 20 giugno 2003 e sostituito da Ilija Petković.Dejan Savicevic dopo l'addio al Milan, chiude con il calcio giocato al Rapid Vienna. Una volta ritiratosi, diventerà allenatore della nazionale della Jugoslavia poi diventata Serbia e Montenegro. Lascerà l’incarico nel 2003. Con l’indipendenza del Montenegro, Savicevic, nato nella capitale Podgorica nel 1966, diventa il presidente della Federazione Calcistica Montenegrina e contribuisce, nel 2007, alla nascita della nuova nazionale. Il suo incarico viene rinnovato 5 volte (l'ultima nel 2017). Oggi Savicevic rimane il punto di riferimento di tutto il movimento del Montenegro.Il gol forse più bello, sicuramente il più iconico, di Dejan Savicevic con la maglia del Milan lo realizza il 18 maggio 1994, nella. Allo stadio Olimpico disi affrontano, davanti a 70.000 tifosi, praticamente tutti rossoneri. La partita finisce, con Savicevic grandissimo protagonista e autore di un assist (per Massaro) e un, il terzo della gara, in, di sinistro, da posizione angolatissima. La palla supera il portiere del Barcellonae fa il giro del Mondo. L'AC Milan lo ha inserito nei 5 gol più belli della sua storia, segnati nelle capitali europee

VIDEO - I 5 GOL PIU' BELLI DEL MILAN NELLE CAPITALI EUROPEE: SAVICEVIC PRIMO

[gzn_video id=795661 autoplay=true]

SAVICEVIC HA VINTO IL PALLONE D'ORO?

DICONO DI LUI: DICHIARAZIONI SU SAVICEVIC

"Per trattenere Savicevic abbiamo dovuto compiere sforzi enormi. Ci costa non avere preso Boksic e non avere preso Romario a una cifra relativamente modesta: cinque milioni di dollari. È la prova che su Savicevic abbiamo scommesso pesante". (Silvio Berlusconi)

Forse con Silvio l’unica discussione veramente accesa è stata su Savicevic. Lui voleva che giocasse, io gli dicevo che lo lasciavo in campo finché correva. (Fabio Capello)

Ilanche grazie al gol in pallonetto di Savicevic contro il Barcellona, conquista ad Atene ladella sua storia contro ogni pronostico e giocando una delle sue partite più belle di sempre.La risposta è no. Pur dotato di una classe fuori dal comune, il montenegrino non è mai riuscito a vincere il Pallone d'Oro, pur sfiorandolo nel 1991, quando arrivò secondo alle spalle di Jean Pierre Papin (poi acquistato anche lui dal Milan).Savicevic ha fatto, allora allenatore del suo Milan. Ecco spiegato il motivo: