Dejan Savicevic
10
- Età:
- 59 (15 September 1966)
- Altezza:
- 1.81 m
- Peso:
- 68 kg
Profilo
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HALL OF FAME AC MILAN: DEJAN SAVICEVICDejan Savicevic, ex centrocampista/attaccante della Stella Rossa e del Grande Milan, è nato a Titograd in Montenegro il 15 settembre 1966. Savicevic, il cui soprannome è 'Il Genio', ha incarnato il numero 10 per eccellenza: tecnica e classe sopraffina, idee e visione del gioco a 360 gradi, sempre un passo avanti agli altri. Anche da dirigente. Il suo palmares è ricchissimo e, tra le altre cose, si contano 3 Scudetti e 2 Champions League (Stella Rossa e AC Milan), una coppa intercontinentale, tre Supercoppe italiane e una Uefa.
Campioni Rossoneri: Savicevic nelle Leggende del MilanQui trovate la sua storia, con racconti, aneddoti e frasi storiche che lo riguardano. Statistiche e dati di quando giocava e della sua carriera post, sia da allenatore che da presidente della Federazione Montenegrina.
CARATTERISTICHE TECNICHEInterno, trequartista, regista e mezzapunta, oltre che occasionalmente attaccante vero e proprio, è stato impiegato anche nel ruolo di esterno di centrocampo. Fantasista agile, veloce e talentuoso, mancino di piede e abile nel fornire assist per i compagni, era specializzato in grandi giocate e dribbling; dotato anche sul piano atletico, per la sua notevole imprevedibilità e fantasia fu soprannominato "Il Genio". Calciatore dal carattere controverso, discontinuo nel rendimento e poco disciplinato tatticamente, gli veniva contestata anche una scarsa attitudine alla fase difensiva.
CARRIERA SAVICEVIC
Buducnost e Stella RossaGioca nel Buducnost Titograd, la squadra dell'odierna Podgorica, dal 1982 al 1988, poi a 22 anni è ingaggiato dalla Stella Rossa. Nella partita valida di ritorno degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1988-1989 disputata il 9 novembre 1988 a Belgrado fra Stella Rossa e Milan e che viene sospesa per nebbia al 57' sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, è proprio lui a segnare il gol del vantaggio contro la sua futura squadra. Con la Stella Rossa Belgrado, di cui è un elemento chiave, vince tre campionati, una coppa nazionale e la Coppa dei Campioni 1990-1991. A dicembre, sempre con la squadra di Belgrado, vince anche la Coppa Intercontinentale.
MilanNel 1992 approda al Milan di Fabio Capello per 10 miliardi di lire. Milita in rossonero per sei stagioni vincendo tre scudetti, tre Supercoppe italiane, una Supercoppa europea una Champions League. Il suo esordio in Serie A è datato 13 settembre 1992 nel 5-4 esterno contro il Pescara e il 7 marzo 1993 segna una doppietta decisiva nella vittoria casalinga di 2-0 contro la Fiorentina. Nella stagione successiva, durante la finale di Champions League di Atene vinta 4-0 col Barcellona, segna il 3-0 al 47' con un pallonetto di sinistro e dà anche l'assist a Daniele Massaro per il gol che sblocca il risultato. L'ultimo gol in maglia rossonera lo segna l'8 gennaio 1998 nel derby di andata contro l'Inter valido per i quarti di finale di Coppa Italia 1997-1998 vinto per 5-0. Ecco il video:
VIDEO - Amarcord, Milan-Inter 5-0: il gol del Genio Savicevic
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Quanti gol ha segnato Savicevic al Milan?Savicevic ha chiuso l'esperienza al Milan con 144 partite totali, 34 gol. In Serie A il bilancio è di 97 gare e 20 reti.
Stella Rossa e Rapid ViennaDopo essere stato inattivo al Milan dal giugno 1998 al gennaio 1999, torna per cinque mesi alla Stella Rossa. Le sue ultime due stagioni prima di ritirarsi le disputa nel Rapid Vienna.
NazionaleE' stato titolare della nazionale jugoslava da calciatore e in seguito commissario tecnico della Serbia e Montenegro, venendo esonerato il 20 giugno 2003 e sostituito da Ilija Petković.
SAVICEVIC OGGIDejan Savicevic dopo l'addio al Milan, chiude con il calcio giocato al Rapid Vienna. Una volta ritiratosi, diventerà allenatore della nazionale della Jugoslavia poi diventata Serbia e Montenegro. Lascerà l’incarico nel 2003. Con l’indipendenza del Montenegro, Savicevic, nato nella capitale Podgorica nel 1966, diventa il presidente della Federazione Calcistica Montenegrina e contribuisce, nel 2007, alla nascita della nuova nazionale. Il suo incarico viene rinnovato 5 volte (l'ultima nel 2017). Oggi Savicevic rimane il punto di riferimento di tutto il movimento del Montenegro.
IL GOL DI SAVICEVIC VS BARCELLONAIl gol forse più bello, sicuramente il più iconico, di Dejan Savicevic con la maglia del Milan lo realizza il 18 maggio 1994, nella finale di Champions League 1993-94. Allo stadio Olimpico di Atene si affrontano Milan e Barcellona, davanti a 70.000 tifosi, praticamente tutti rossoneri. La partita finisce 4-0, con Savicevic grandissimo protagonista e autore di un assist (per Massaro) e un gol, il terzo della gara, in pallonetto, di sinistro, da posizione angolatissima. La palla supera il portiere del Barcellona Zubizarreta e fa il giro del Mondo. L'AC Milan lo ha inserito nei 5 gol più belli della sua storia, segnati nelle capitali europee
VIDEO - I 5 GOL PIU' BELLI DEL MILAN NELLE CAPITALI EUROPEE: SAVICEVIC PRIMO
[gzn_video id=795661 autoplay=true]Il Milan, anche grazie al gol in pallonetto di Savicevic contro il Barcellona, conquista ad Atene la quinta Coppa dei Campioni della sua storia contro ogni pronostico e giocando una delle sue partite più belle di sempre.
SAVICEVIC HA VINTO IL PALLONE D'ORO?La risposta è no. Pur dotato di una classe fuori dal comune, il montenegrino non è mai riuscito a vincere il Pallone d'Oro, pur sfiorandolo nel 1991, quando arrivò secondo alle spalle di Jean Pierre Papin (poi acquistato anche lui dal Milan).
DICONO DI LUI: DICHIARAZIONI SU SAVICEVIC
"Per trattenere Savicevic abbiamo dovuto compiere sforzi enormi. Ci costa non avere preso Boksic e non avere preso Romario a una cifra relativamente modesta: cinque milioni di dollari. È la prova che su Savicevic abbiamo scommesso pesante". (Silvio Berlusconi)Savicevic ha fatto litigare Silvio Berlusconi e Fabio Capello, allora allenatore del suo Milan. Ecco spiegato il motivo:
Forse con Silvio l’unica discussione veramente accesa è stata su Savicevic. Lui voleva che giocasse, io gli dicevo che lo lasciavo in campo finché correva. (Fabio Capello)
Trofei vinti
Campionato jugoslavo
3
Stella Rossa: 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992
Coppa di Jugoslavia
1
Stella Rossa: 1989-1990
Campionato italiano
3
Milan: 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996
Super Coppa Italiana
3
Milan: 1992, 1993, 1994
Coppe dei Campioni/Champions League
2
Stella Rossa: 1990-1991 Milan: 1993-1994
Coppa Intercontinentale
1
Stella Rossa: 1991
Super Coppa Europea
1
Milan: 1994
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|1982-88
|Buduu0107nost
|Prva Liga
|130
|36
|130
|36
|1988-89
|Stella Rossa
|Prva Liga
|0
|0
|Coppa Jugoslavia
|0
|0
|Coppa Campioni
|3
|1
|3
|1
|1989-90
|Stella Rossa
|Prva Liga
|25
|10
|Coppa Jugoslavia
|7
|4
|Coppa uefa
|6
|3
|38
|17
|1990-91
|Stella Rossa
|Prva Liga
|25
|8
|Coppa Jugoslavia
|7
|3
|Coppa Campioni
|7
|3
|39
|14
|1991-92
|Stella Rossa
|Prva Liga
|22
|5
|Coppa Jugoslavia
|7
|2
|Coppa Campioni
|4
|2
|Supercoppa Uefa+Interc.
|2 (1+1)
|0
|35
|9
|1992-93
|Milan
|Serie A
|Coppa Italia
|4
|3
|UCL
|3
|0
|7
|3
|1993-94
|Milan
|Serie A
|Coppa Italia
|3
|1
|UCL
|7
|3
|Supercoppa Ita+Uefa
|2 (1+1)
|0
|12
|4
|1994-95
|Milan
|Serie A
|Coppa Italia
|1
|0
|UCL
|6
|2
|Supercoppa Uefa+Interc.
|3 (2+1)
|0
|10
|2
|1995-96
|Milan
|Serie A
|Coppa Italia
|3
|2
|Coppa Uefa
|3
|1
|6
|3
|1996-97
|Milan
|Serie A
|Coppa Italia
|2
|0
|UCL
|2
|0
|Supercoppa Italia
|1
|1
|5
|1
|1997-98
|Milan
|Serie A
|Coppa Italia
|7
|1
|7
|1
|gen-giu 1999
|Stella Rossa
|Prva Liga
|Coppa Jugoslavia
|0
|0
|0
|0
|1999-2000
|Rapid Vienna
|Fuu00dfball-Bundesliga
|Coppa Austria
|0
|0
|UCL + Coppa Uefa
|4 (2+2)
|1
|4
|1
|2000-01
|Rapid Vienna
|Fuu00dfball-Bundesliga
|Coppa Austria
|3
|0
|Coppa Uefa
|3
|1
|6
|1