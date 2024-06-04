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HALL OF FAME AC MILAN: FRANK RIJKAARD

Campioni Rossoneri: Rijkaard nelle Leggende del Milan

, exe campione del Milan degli Invincibili, poidi Barcellona e Galatasaray e ct dell'Olanda, è oggi disoccupato. Nato ad Amsterdam il 30 settembre 1962, è considerato come uno dei mediani più forti di sempre. Al Milan tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 ha composto - insieme a Ruud Gullit e Marco van Basten - il trio olandese più famoso della storia del calcio.Ha giocato per l', ile il, e ha rappresentato la sua nazionale 73 volte, segnando 10 gol. Invidiabile il suo: 4 Coppe dei Campioni/Champions League, tre da giocatore (nel 1988-1989 e 1989-1990 con il Milan e nel 1994-1995 con l’Ajax) e una da allenatore del Barcellona (2005-2006). Con la nazionale olandese è stato campione d'Europa nel 1988. Ecco la sua storia da giocatore, con racconti, aneddoti e frasi storiche che lo riguardano, i trofei vinti, le statistiche e i dati di quando giocava e della sua carriera in panchina da allenatore.

VIDEO - I 5 GOL PIU' BELLI DI RIJKAARD CON IL MILAN

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CARATTERISTICHE TECNICHE

SOPRANNOME RIJKAARD

GALLIANI E L'ANEDDOTO SUL CONTRATTO DI RIJKAARD

"Galliani e Braida nascosero il suo contratto nelle mutande pur di prenderlo.." (A. Sacchi)

"Io e Ariedo Braida trovammo l'accordo. Abbiamo avuto due comportamenti diversi. Lo Sporting Lisbona è un'associazione sportiva ed era una settimana di votazione. L'altro presidente aveva promesso che avrebbero tenuto Frank. Quando hanno saputo che stavano firmando sono arrivati un centinaio di tifosi urlanti che fortunatamente ce l'avevano con i propri dirigenti. Io scappai nel bagno, Ariedo nascose il contratto e riuscimmo a portarla a termine. Dimostrò un gran coraggio"

CARRIERA DA CALCIATORE

Ajax, Sporting Lisbona e Real Saragozza

Milan

Nato come, nel Milan diventò centrocampista incontrista e poi fine incursore, risultando decisivo nella conquista della Coppa dei Campioni 1989-1990 quando bucò tutto solo la difesa avversaria e si involò verso il gol della vittoria contro il Benfica.Per tutti era semplicemente Frank o Frankie, nonostante all'anagrafe facesse di nome Franklin Edmundo.lo soprannominò in vari modi.fu il più famoso, ma anche "" e "", perchè andava come il Vento.Per prenderlo, Galliani e Braida fecero di tutto, come ha raccontato Arrigo Sacchi, suo allenatore al Milan:In effetti, è stato lo stesso AD del Milan a raccontare l'accaduto:Ha 17 anni quando l'allenatore dell'Ajax Leo Beenhakker lo fa debuttare da titolare in prima squadra nel 1980 e lui segna nel 4-2 contro i Go Ahead Eagles, segna anche al debutto in Coppa dei Campioni nella partita di ottavi di finale persa contro il Bayern Monaco. Nel 1982 vinse la sua prima Eredivisie con l'Ajax, e difese il titolo l'anno successivo. In sette anni coi Lancieri vince tre campionati nazionali, due Coppe d'Olanda e una Coppa delle Coppe (1986-1987). Nel 1987-1988, dopo essere ormai diventato una colonna portante della squadra, passa allo Sporting Lisbona, ma viene ingaggiato troppo tardi per poterlo iscrivere alle coppe europee in quella stagione, così viene subito girato in prestito al Real Saragozza, ma la stagione in Spagna, anche per colpa di un infortunio, si rivela deludente e dopo poche gare giocate firma col Milan.Acquistato dal Milan per 5,8 miliardi di lire, si afferma come uno degli uomini chiave dello squadrone di Arrigo Sacchi, che in cinque anni di militanza lo trasforma da difensore centrale a centrocampista, il tecnico romagnolo lo preferisce all'argentino Borghi che invece era Berlusconi a volere e che aveva già ingaggiato cedendolo in prestito al Como un anno prima. In rossonero compone il trio degli olandesi insieme a Marco van Basten e Ruud Gullit e vince la Coppa dei Campioni nel 1988-1989 e nel 1989-1990, nel secondo caso è suo il gol decisivo nella finale al Prater di Vienna contro il Benfica. Nel dicembre 1990 decide con una doppietta anche la Coppa intercontinentale contro l'Olimpia Asuncion venendo nominato MVP della partita. Vince inoltre due scudetti (1991-1992 e 1992-1993) e due supercoppe italiane.

VIDEO - L'ULTIMA DI RIJKAARD CON IL MILAN

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Di nuovo Ajax

Nazionale

FRANK RIJKAARD E IL (QUASI) PALLONE D'ORO 1989

Dopo 5 stagioni al Milan torna all'Ajax nell'estate del 1993 per un biennio vincendo due campionati di Eredivisie consecutivi e nella partita d'addio al calcio vince per la terza volta la Coppa dei Campioni, diventata Champions League, ancora a Vienna e proprio contro il Milan: è suo l'assist per il gol decisivo di Patrick Kluivert.Debutta nella Nazionale maggiore olandese nel 1981, con gli orange è campione d'Europa nel 1988. Ha collezionato 73 presenze con la maglia dei tulipani segnando 10 gol. Partecipa anche ai Mondiali del 1990, quando sputa in faccia al tedesco Voeller nella partita degli ottavi di finale giocata a Milano e che vide l'eliminazione dell'Olanda per 2-1 per mano della Germania, e agli Europei del 1992, dove raggiunge la semifinale. La sua ultima apparizione in nazionale è quella nella sconfitta per 3-2 subita ai quarti di finale contro i futuri campioni del mondo del Brasile al Mondiale di Usa 1994.Rijkaard sfiorò il Pallone d'Oro nel 1989. Il 26 dicembre venne annunciato il podio, tutto milanista: il trofeo andò a Marco Van Basten, Franco Baresi finì secondo e Rijkaard terzo. Ecco quel momento:

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CARRIERA DA ALLENATORE

Olanda e Sparta Rotterdam

Barcellona

Galatasaray

Arabia Saudita

RIJKAARD OGGI: PERCHE' NON ALLENA PIU'?

"Ho smesso presto perché non mi divertivo più, non avevo più motivazioni. Giocare era più semplice che allenare..."

CURIOSITA' E ANEDDOTI

DICONO DI LUI, DICHIARAZIONI SU RIJKAARD

Rijkaard era un gigante fisicamente. Una brava persona, con qualità fisico-atletiche fuori dal comune. Dotato di una buona tecnica, grande chiarezza, potenza straordinaria, velocità e resistenza, copriva il campo con facilità, pressava forte. Non sbagliava mai le partite importanti. Diede un contributo importante più come centrocampista che come difensore (A. Sacchi)

Tornai all'Ajax perché non credevo più di essere da Milan. Il destino volle che lo incontrassi da avversario: ero triste perché non avrei voluto sfidarli, ma quando giochi una partita, vuoi vincere. E io feci così. Quel match fu speciale, un mix di sentimenti".

RIJKAARD: "SACCHI UN MAESTRO, ANCELOTTI E BARESI TOP"

"Ringrazio di cuore Sacchi per avermi dato la possibilità di giocare in una grande squadra. Ambientarmi è stato più facile. Mi ha insegnato tutto ciò che dovevo fare in campo con grande velocità, così come hanno fatto i miei ex compagni. Ancelotti e Baresi su tutti. Franco era eccezionale, un capitano, un fuoriclasse. Ci diceva di non parlare troppo e concentrarci sul gioco. Il mister ha cambiato il calcio italiano, dopo il primo gol si cercava il secondo. Abbiamo compreso presto cos’era la pressione. Carlo in questo era un maestro. Finale contro la Steaua? Una partita perfetta, tutti hanno compiuto il proprio lavoro giocando alla grande".

STATISTICHE DA ALLENATORE

PALMARES DA ALLENATORE