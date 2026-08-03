Milan, mercato fermo: ad Amorim servono 3 colpi cruciali e l'esordio col Torino è vicino

Il punto sul ritiro del Milan a Perth a venti giorni dal debutto contro il Torino. Le richieste di Rúben Amorim per completare la rosa prima del 1° settembre
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Il Milan continua con il suo lavoro a Perth in Australia: Ruben Amorim sta facendo il massimo per preparare al meglio la sua squadra al debutto stagionale in Serie A. Siamo oramai nel mese di agosto e mancano una ventina di giorni alla sfida contro i granata di Abate, in programma allo stadio San Siro il prossimo 23 agosto. Pochissimi giorni per completare la rosa prima del debutto ufficiale, un po' di più (ma neanche così tanti) prima della chiusura ufficiale del mercato, prevista per il primo settembre alle ore 20 italiane.
La frenata del mercato rossonero dopo i colpi Ramos e GilaLa dirigenza rossonera era partita fortissima chiudendo due colpi cruciali: prima Ramos per l'attacco e poi Gila per la difesa. Dopo, però, il Milan si è arenato, rallentato dalle tante cessioni necessarie per sfoltire la rosa e rimpinguare le casse. Serviranno giorni e giorni per concludere al meglio tutte le operazioni in uscita ed è chiaro che il tempo stringe sempre di più.
Le tre richieste di Rúben Amorim per completare il 3-4-2-1In più, Ruben Amorim ha bisogno di calciatori specifici per far 'girare' al meglio il suo 3-4-2-1. Chiaro che l'allenatore portoghese stia lavorando e lavorerà al meglio con il 'materiale' a sua disposizione. Ma è altrettanto chiaro che servano tre colpi cruciali per completare la rosa:
- Il perno arretrato: un centrale di difesa che possa impostare dal basso e chiudere il reparto.
- La spinta sulle corsie: un esterno di centrocampo (a destra o a sinistra) che possa essere decisivo in entrambe le fasi.
- La fantasia sulla trequarti: un nuovo trequartista di piede mancino, che possa giocare titolare e chiudere il reparto con Nkunku, Pulisic e Cissé.
Tutte operazioni importanti per il Milan: un lavoro lungo, duro e complesso per la dirigenza rossonera. L'esordio contro il Torino è all'orizzonte e le lancette corrono velocemente.
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